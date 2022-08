Carlos Alberto de Nóbrega renova contrato com o SBT: "Até janeiro de 2025"

Nas redes sociais, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega comemorou a renovação do contrato e agradeceu os fãs

Carlos Alberto de Nóbrega(86) renovou seu contrato com SBT nesta sexta-feira, 12. Em seu perfil no Instagram, o apresentador do programa A Praça É Nossa compartilhou uma foto ao lado do diretor financeiro da emissora e revelou que seguirá na empresa até 2025.

"No dia de hoje, ao lado do Júlio (Dantas, diretor financeiro do SBT) meu grande amigo, assinei meu contrato que irá até janeiro de 2025", celebrou ele, que em seguida agradeceu o carinho do seu público. "Devo isso a vocês, meus eternos telespectadores, que sempre me prestigiam. E vamos para que em 2025 eu assine outro contrato", completou.

Os internautas comemoraram a notícia. "Que legal. Você merece", disse uma seguidora. "Que sensacional. Vida longa A Praça É Nossa", celebrou outro. "Parabéns, que Deus continue te iluminando", desejou um fã.

Carlos Alberto estreou no SBT no dia sete de maio de 1987 no comando da primeira edição de A Praça É Nossa. A atração contou com uma participação surpresa de Silvio Santos (91).

Carlos Alberto chora a morte de Jô Soares

Carlos Alberto comoveu os seguidores ao gravar um vídeo de despedida para o apresentador e humorista Jô Soares, que faleceu no dia 5 de agosto. Nas imagens, ele chorou ao relembrar a relação deles.

"Quero que vocês entendam uma coisa: eu fiz uma troca, eu troquei as dezenas de pedido de entrevista pelo silêncio. Eu queria que o meu choro fosse só meu, porque a vida não é só o sucesso, não é só o dinheiro, é o que a gente planta, são as amizades que a gente tem. Eu chorei a morte do maior gênio que surgiu na televisão brasileira. Não conheci ninguém mais culto do que o Jô. Não conheci", declarou.

