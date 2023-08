Filho de Carlos Alberto de Nóbrega revela quadro de saúde do pai durante internação

Carlos Alberto de Nóbrega está internado sem previsão de alta e o filho dele dá mais detalhes sobre a saúde do pai

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega está internado em um hospital de São Paulo e seu quadro de saúde foi atualizado pelo seu filho Marcelo de Nóbrega. Ele contou que o pai foi diagnosticado com Covid-19 e segue em observação e sem previsão de alta.

“Ele está bem, o exame confirmou Covid, mas ele tomou todas as vacinas e permanecerá internado para monitorar. Sem previsão de alta, mas do jeito que está melhorando, deve ir logo para casa”, disse ele ao colunista Lucas Pasin, do site UOL.

Marcelo ainda contou que Carlos Alberto teve sintomas de grife forte e febre alta. Assim, a família achou melhor levá-lo ao hospital.

Vale lembrar que em 2021, Carlos Alberto também foi hospitalizado após testar positivo para a covid-19. Após se curar, ele usou as redes sociais para fazer um agradecimento especial à equipe médica e a todas as pessoas que oraram por ele.

"Nós vencemos. Vencemos porque vocês oraram muito por mim. Pelas centenas de mensagens de amigos, por ter uma equipe médica que cuidou de mim com muito amor, essa equipe de enfermagem que mais cuidou com muito amor. Obrigado meus velhos amigos e doutores, David Uip e Roberto Kalil. E agradecer finalmente mais uma vez a Deus e minha família. Bendito aquele que tem vocês. Minha esposa Renata, meus filhos e netos! Estou de volta!!!!", disse ele ao surgir ao lado dos profissionais da saúde.

Carlos Alberto de Nóbrega renova o contrato com o SBT

Em 2022, Carlos Alberto de Nóbrega(86) renovou seu contrato com SBT e compartilhou uma foto ao lado do diretor financeiro da emissora e revelou que seguirá na empresa até 2025. "No dia de hoje, ao lado do Júlio (Dantas, diretor financeiro do SBT) meu grande amigo, assinei meu contrato que irá até janeiro de 2025", celebrou ele, que em seguida agradeceu o carinho do seu público. "Devo isso a vocês, meus eternos telespectadores, que sempre me prestigiam. E vamos para que em 2025 eu assine outro contrato", completou.

Carlos Alberto estreou no SBT no dia sete de maio de 1987 no comando da primeira edição de A Praça É Nossa. A atração contou com uma participação surpresa de Silvio Santos (91).