Carlos Alberto de Nóbrega celebra alta após cirurgia no cérebro: 'Eterna gratidão'

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega atualizou os fãs sobre seu estado de saúde e revelou que já recebeu alta hospitalar

O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega usou as redes sociais para compartilhar uma boa notícia com os fãs! Na última quarta-feira, 17, ele contou que está bem e já recebeu alta hospitalar.

Em novembro do ano passado, Carlos Alberto sofreu um acidente doméstico em sua casa e precisou realizar uma cirurgia para retirar um coágulo no cérebro após bater a cabeça. Em seu perfil no Instagram, o artista aproveitou para agradecer o carinho dos fãs.

"Após passar 19 dias em tratamento de um trauma craniano, sob cuidado pelas equipes do Kallil, Rogério Tuma, Fausto e Marcos, não poderia dedicar minha eterna gratidão para os enfermeiros, técnicos de enfermagem e todos aqueles que passaram por mim nesses longos dias", iniciou o apresentador na legenda.

E completou: "Meu eterno agradecimento não só pela competência de todos eles, mas principalmente pelo calor humano, tanto o pessoal da UTI quanto os demais. Vocês são seres humanos que Deus colocou na Terra para não apenas cumprirem seu dever profissional, mas [para fazerem isso] com amor. Em nome da família Nóbrega, meu eterno agradecimento".

Carlos Alberto de Nóbrega exibe cicatriz na cabeça após cirurgia

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega voltou a aparecer no programa humorístico A Praça É Nossa, do SBT, após passar por uma cirurgia na cabeça. Ele sofreu um acidente doméstico ao cair na área externa de sua mansão e precisou ser operado para remover coágulos da cabeça. Agora, ele já está bem e gravou um vídeo para ser exibido em seu programa, no qual celebrou o fim de 2023.

Em seu recado, gravado na varanda de seu apartamento de luxo, Nóbrega contou sobre o acidente e mostrou a cicatriz em sua cabeça. "E finalmente eu apareci. Aconteceu um acidente comigo, vocês sabem. Eu levei um tombo muito feio. E Deus me ajudou mais uma vez, porque quando caí, eu não dei com a cabeça na pedra porque minha mão me protegeu. Mas mesmo assim eu tive dois coágulos na cabeça", afirmou ele.

E completou: "O primeiro era uma coisa pequena, e a gente achava que ia parar [de crescer]. Eu gravei o primeiro programa preocupado, o segundo [programa] eu quase não consegui terminar porque os coágulos estavam aumentando e eu tive que ser operado. Olha o que fizeram na minha cabeça, mas não tem importância".