Carlos Alberto de Nóbrega exibe cicatriz na cabeça após cirurgia

Em aparição na TV após passar por cirurgia na cabeça, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega falou sobre acidente doméstico e mostrou a cicatriz

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega voltou a aparecer no programa humorístico A Praça É Nossa, do SBT, após passar por uma cirurgia na cabeça. Ele sofreu um acidente doméstico ao cair na área externa de sua mansão e precisou ser operado para remover coágulos da cabeça. Agora, ele já está bem e gravou um vídeo para ser exibido em seu programa, no qual celebrou o fim de 2023.

Em seu recado, gravado na varanda de seu apartamento de luxo, Nóbrega contou sobre o acidente e mostrou a cicatriz em sua cabeça. "E finalmente eu apareci. Aconteceu um acidente comigo, vocês sabem. Eu levei um tombo muito feio. E Deus me ajudou mais uma vez, porque quando caí, eu não dei com a cabeça na pedra porque minha mão me protegeu. Mas mesmo assim eu tive dois coágulos na cabeça”, afirmou ele.

E completou: "O primeiro era uma coisa pequena, e a gente achava que ia parar [de crescer]. Eu gravei o primeiro programa preocupado, o segundo [programa] eu quase não consegui terminar porque os coágulos estavam aumentando e eu tive que ser operado. Olha o que fizeram na minha cabeça, mas não tem importância".

Como foi o acidente de Carlos Alberto de Nóbrega?

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega está internado em um hospital após sofrer um acidente doméstico em sua casa no último final de semana. No dia 15 de novembro, ele foi entrevistado no programa Fofocalizando, do SBT, e contou o que aconteceu.

Em conversa com Gaby Cabrini, o comunicador disse que escorregou ao tomar uma ducha após aproveitar a piscina de sua mansão e caiu. Na queda, ele bateu a cabeça e a esposa achou melhor levá-lo ao hospital. Lá, ele descobriu que trincou uma costela.

Na entrevista, ele garantiu que está bem e ficará em observação até sexta-feira, 17. Ele ainda contou que está em um quarto normal. "Eu estou bem, levei um susto muito grande porque eu estava na piscina lá no sítio, no sábado, estava em uma alegria. Eu tirei uma foto de sunga e chapéu mexicano, dançando, e a gente ia para o churrasco. Fui tomar um chuveirinho e levei um tropeção. Eu não vi o que aconteceu, eu estava de sandália, devo ter pisado um pé no outro, levei um tropeção. Eu tive muita sorte, quando eu vi que ia cair, eu botei a mão esquerda na cabeça, e foi a minha sorte. A pancada foi muito forte. A cabeça bateu em cima da mão. A mão parou a batida. A parte perigosa da cabeça estava na minha mão. Foi Deus”, disse ele.

Então, ele desmentiu os rumores de que estaria na UTI. "Estou ótimo. Está saindo muita noticia, minha filha ligou desesperada, tem pessoas dizendo que eu estou na UTI, que eu quebrei vértebra… Eu tive um trincamento em uma costela perto do peito, deu uma rachadinha, que nem dói. Eu estou bem. Eu achava que não era nada, mas a Renata disse: vamos para o hospital. Eu vou ficar [internado] até sexta-feira em observação, estou no quarto normal”, afirmou ele.