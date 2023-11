Como foi o acidente de Carlos Alberto de Nóbrega? Ele revela detalhes

Carlos Alberto de Nóbrega revela detalhes do que aconteceu para ter sido internado em um hospital

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega está internado em um hospital após sofrer um acidente doméstico em sua casa no último final de semana. Nesta quarta-feira, 15, ele foi entrevistado no programa Fofocalizando, do SBT, e contou o que aconteceu.

Em conversa com Gaby Cabrini, o comunicador disse que escorregou ao tomar uma ducha após aproveitar a piscina de sua mansão e caiu. Na queda, ele bateu a cabeça e a esposa achou melhor levá-lo ao hospital. Lá, ele descobriu que trincou uma costela.

Na entrevista, ele garantiu que está bem e ficará em observação até sexta-feira, 17. Ele ainda contou que está em um quarto normal. "Eu estou bem, levei um susto muito grande porque eu estava na piscina lá no sítio, no sábado, estava em uma alegria. Eu tirei uma foto de sunga e chapéu mexicano, dançando, e a gente ia para o churrasco. Fui tomar um chuveirinho e levei um tropeção. Eu não vi o que aconteceu, eu estava de sandália, devo ter pisado um pé no outro, levei um tropeção. Eu tive muita sorte, quando eu vi que ia cair, eu botei a mão esquerda na cabeça, e foi a minha sorte. A pancada foi muito forte. A cabeça bateu em cima da mão. A mão parou a batida. A parte perigosa da cabeça estava na minha mão. Foi Deus”, disse ele.

Então, ele desmentiu os rumores de que estaria na UTI. "Estou ótimo. Está saindo muita noticia, minha filha ligou desesperada, tem pessoas dizendo que eu estou na UTI, que eu quebrei vértebra… Eu tive um trincamento em uma costela perto do peito, deu uma rachadinha, que nem dói. Eu estou bem. Eu achava que não era nada, mas a Renata disse: vamos para o hospital. Eu vou ficar [internado] até sexta-feira em observação, estou no quarto normal”, afirmou ele.

Filha de Carlos Alberto de Nóbrega falou sobre a saúde do pai

Após a notícia da internação de Carlos Alberto de Nóbrega, Mafe Nóbrega, filha dele, apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs do pai. "Recebi várias mensagens, tanto no meu WhatsApp como aqui no Insta, de pessoas perguntando como meu pai estava... Meu pai caiu no sábado lá no sítio e acabou se machucando, e domingo foi parar no hospital. Eu só fiquei sabendo ontem porque ele esconde o máximo que dá, então o meu irmão mais velho me ligou ontem e contou que ele estava internado", começou.

Em seguida, Mafe desmentiu a informação de que o pai está na UTI. "Descobri que tinha saído, porque recebi mensagens, fui dar uma olhada e vi notícias aumentando a situação. 'Carlos Alberto de Nóbrega está internado na UTI por um acidente doméstico'. Acidente doméstico correto, mas na UTI? Eu já fiquei desesperada", comentou ela, achando que o quadro de saúde do pai teria piorado durante as horas que ficou sem falar com ele.

"Liguei pra ele... ele não está na UTI. Está em observação porque como ele bateu a cabeça, ele tem 87 anos, então tem que ficar fazendo vários exames para ver se esse sangramento não evoluiu, e graças a Deus tá igual desde domingo, então não evoluiu", tranquilizou a jovem, agradecendo as mensagens de apoio. "Obrigada pelas mensagens de carinho", completou.