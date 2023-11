Aos 87 anos, Carlos Alberto de Nóbrega sofre acidente grave e está internado na UTI

Carlos Alberto de Nóbrega sofre acidente grave em sua casa; apresentador fraturou uma das costelas

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. As informações se tornaram públicas na tarde desta terça-feira, 14.

Segundo informações do programa Fofocalizando, ele sofreu um acidente doméstico. M édicos detectaram uma fratura em uma das costelas, na região próxima ao pulmão. Como já tem 87 anos, ele foi hospitalizado e é acompanhado por uma equipe. Não há detalhes sobre o estado de saúde do apresentador neste momento, o que deve ser revelado em um boletim médico a qualquer momento.

Fãs estavam preocupados porque o apresentador de A Praça é Nossa não apareceu no Teleton realizado no último final de semana. Carlos Alberto de Nóbregafoi o único grande nome do SBT a não aparecer no evento.

Esta é a segunda internação do humorista em menos de três meses. Em agosto, ele foi internado com um quadro delicado de Covid-19. Quando recebeu alta, ele emocionou os fãs com um desabafo. "Estamos de alta, viva… a covid nos pegou e a gente se tratou. Agradeço a Deus a todo momento! Por me trazer calma, esperança e certeza que tudo é da vontade dele… dias difíceis e superados. Cada obstáculo, saio mais forte!!! Obrigada, obrigada. Se cuidem!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Contrato renovado

Carlos Alberto de Nóbrega renovou seu contrato com SBT. Em seu perfil no Instagram, o apresentador do programa A Praça É Nossa compartilhou uma foto ao lado do diretor financeiro da emissora e revelou que seguirá na empresa até 2025.

"No dia de hoje, ao lado do Júlio (Dantas, diretor financeiro do SBT) meu grande amigo, assinei meu contrato que irá até janeiro de 2025. Devo isso a vocês, meus eternos telespectadores, que sempre me prestigiam. E vamos para que em 2025 eu assine outro contrato", escreveu ele.