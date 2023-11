Filha de Carlos Alberto de Nóbrega revela verdadeiro estado de saúde do apresentador

Mafe, filha de Carlos Alberto de Nóbrega, desmentiu boatos de que o pai está na UTI e tranquilizou os seguidores

Maria Fernanda Nóbrega, conhecida na internet como Mafe, usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 14, para atualizar o quadro de saúde do pai, Carlos Alberto de Nóbrega, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofreu um acidente doméstico.

No vídeo postado nos Stories do Instagram, a jovem confirmou que o apresentador do SBT bateu a cabeça após sofrer uma queda em casa, mas desmentiu a informação de que ele está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

"Recebi várias mensagens, tanto no meu WhatsApp como aqui no Insta, de pessoas perguntando como meu pai estava... Meu pai caiu no sábado lá no sítio e acabou se machucando, e domingo foi parar no hospital. Eu só fiquei sabendo ontem porque ele esconde o máximo que dá, então o meu irmão mais velho me ligou ontem e contou que ele estava internado", começou.

Em seguida, Mafe desmentiu a informação de que o pai está na UTI. "Descobri que tinha saído, porque recebi mensagens, fui dar uma olhada e vi notícias aumentando a situação. 'Carlos Alberto de Nóbrega está internado na UTI por um acidente doméstico'. Acidente doméstico correto, mas na UTI? Eu já fiquei desesperada", comentou ela, achando que o quadro de saúde do pai teria piorado durante as horas que ficou sem falar com ele.

"Liguei pra ele... ele não está na UTI. Está em observação porque como ele bateu a cabeça, ele tem 87 anos, então tem que ficar fazendo vários exames para ver se esse sangramento não evoluiu, e graças a Deus tá igual desde domingo, então não evoluiu", tranquilizou a jovem, agradecendo as mensagens de apoio. "Obrigada pelas mensagens de carinho", completou.

Mafe, vale dizer, é filha de Carlos Alberto com a atriz e apresentadora Andrea Nóbrega.

Neta de Carlos Alberto fala sobre internação do avó

A influenciadora digital e jornalista Bruna Furlan de Nóbrega, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, também falou sobre a internação do avô em seu perfil no X, o antigo Twitter. "Meu avô não está na UTI; não teve fratura, só trincou; e ele está ótimo em termos gerais", afirmou ela.