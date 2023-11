Neta de Carlos Alberto de Nóbrega atualiza estado de saúde do avô: “Trincou”

Após a acidente doméstico de Carlos Alberto de Nóbrega, sua neta esclareceu a situação e deu mais detalhes sobre quadro do avô

Na tarde desta terça-feira, 14, surgiram especulações sobre um acidente doméstico envolvendo o comediante Carlos Alberto de Nóbrega. Sua neta, a influenciadora digital e jornalista Bruna Furlan de Nóbrega usou as redes sociais para esclarecer a situação e dividir mais detalhes sobre o estado de saúde do avô, que está com 87 anos.

Conforme veiculado pelo jornalista Léo Dias, o apresentador estaria internado na unidade de terapia intensiva em um hospital em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico e ter uma fratura em uma das costelas. A neta do apresentador de ‘A praça é nossa’ no SBT confirmou que ele se acidentou, mas por sorte, não chegou a quebrar nenhum osso.

“Meu avô não está na UTI; não teve fratura, só trincou; e ele está ótimo em termos gerais”, Bruna aliviou ao revelar o estado de saúde do avô através de seu perfil oficial no X, antigo Twitter. A influenciadora digital ainda lamentou as especulações envolvendo o comediante, que recentemente passou um período internado por outros motivos.

Em agosto deste ano, Carlos Alberto precisou ser hospitalizado após ser diagnosticado com um quadro delicado de Covid-19. O apresentador chegou a passar quatro dias internado por conta da enfermidade, mas logo recebeu alta e celebrou ao lado de sua esposa, Renata Domingues de Nóbrega, que também foi testou positivo para doença.

"Estamos de alta, viva… a covid nos pegou e a gente se tratou. Agradeço a Deus a todo momento! Por me trazer calma, esperança e certeza que tudo é da vontade dele… dias difíceis e superados. Cada obstáculo, saio mais forte!!! Obrigada, obrigada. Se cuidem!!", escreveu ela na legenda da publicação em seu perfil nas redes sociais.

Carlos Alberto de Nóbrega tem contrato renovado com SBT:

Aos 87 anos, Carlos Alberto de Nóbrega passa longe da aposentadoria! O apresentador ainda promete entregar muito entretenimento nas telinhas, já que renovou seu contrato com sua emissora de Silvio Santos mais uma vez após mais de três decadas. Em meados do ano passado, o comediante estendeu sua participação no SBT até 2025.

“No dia de hoje, ao lado do Júlio (Dantas, diretor financeiro do SBT) meu grande amigo, assinei meu contrato que irá até janeiro de 2025", celebrou ele, que em seguida agradeceu o carinho do seu público. "Devo isso a vocês, meus eternos telespectadores, que sempre me prestigiam. E vamos para que em 2025 eu assine outro contrato", ele comemorou.