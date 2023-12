Carlos Alberto de Nóbrega é internado para cirurgia cerebral após queda

Aos 87 anos, Carlos Alberto de Nóbrega volta a ser hospitalizado e passará por cirurgia na cabeça após sofrer acidente doméstico

Nesta quinta-feira, 14, Carlos Alberto de Nóbrega voltou a ser internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar uma cirurgia. No último mês, o humorista sofreu uma queda em casa e acabou batendo a cabeça. Agora, o apresentador se prepara para se submeter a um procedimento cirúrgico para remoção de um coágulo no cérebro.

A informação foi confirmada ao GShow por um de seus seis herdeiros, Marcelo de Nóbrega, que detalhou o quadro do pai. Apesar da cirurgia de risco, o ator e diretor de televisão contou que o humorista está tranquilo: "Ele é só felicidade. Mandou para a gente uma foto no hospital, sorrindo, dizendo que está bem e que vai dar tudo certo”, disse.

Como foi o acidente doméstico de Carlos Alberto de Nóbrega?

Em 14 de novembro deste ano, o jornalista Léo Dias divulgou que o apresentador estaria internado na unidade de terapia intensiva em um hospital em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico e ter uma fratura em uma das costelas. Diante das especulações, a neta do apresentador de ‘A praça é nossa’ no SBT confirmou que ele se acidentou.

Segundo a influenciadora digital Bruna Furlan de Nóbrega, o avô não chegou a quebrar nenhum osso: “Meu avô não está na UTI; não teve fratura, só trincou; e ele está ótimo em termos gerais”, Bruna aliviou ao revelar o estado de saúde do humorista através de seu perfil oficial no X, antigo Twitter. A jornalista também pediu um fim nos rumores sobre o comediante.

Durante a hospitalização, Carlos Alberto também revelou mais detalhes do acidente doméstico. Em conversa com Gaby Cabrini, ele disse que escorregou ao tomar uma ducha após aproveitar a piscina de sua mansão e caiu. Na queda, ele bateu a cabeça e a esposa achou melhor levá-lo ao hospital. Lá, ele descobriu que trincou uma costela.

O humorista recebeu alta poucos dias depois do acidente e comemorou em suas redes sociais: “Agradeço a minha esposa, Renata, pelo amor e cuidado comigo. E não posso deixar de agradecer o carinho dos meus fãs e colegas de trabalho", disse Carlos Alberto, que também agradeceu aos médicos e a equipe do hospital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Alberto Nobrega (@calbertonobrega)

Quem é a esposa de Carlos Alberto de Nóbrega?

Carlos Alberto de Nóbrega deixou os fãs preocupados com a notícia de que sofreu um acidente doméstico. Em meio às especulações sobre seu estado de saúde, uma de suas netas revelou que o avô ‘está ótimo’. A jovem gerou curiosidade sobre a família do apresentador do ‘A Praça é Nossa’ no SBT, que se casou pela terceira vez aos 82 anos.

Aos 82 anos, Carlos Alberto encontrou o amor novamente e decidiu oficializar sua união com uma cerimônia tradicional. Em maio de 2018, o comediante subiu ao altar pela terceira vez para se casar com Renata Domingues Nóbrega, médica 42 anos mais jovem; clique aqui para recordar detalhes da relação que uniu o apresentador à sua esposa.