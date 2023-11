Quem é a esposa de Carlos Alberto de Nóbrega? Comediante subiu ao altar aos 82 anos

Carlos Alberto de Nóbrega encontrou o amor e oficializou a união com médica 42 anos mais jovem; relembre detalhes do relacionamento

Carlos Alberto de Nóbrega deixou os fãs preocupados com a notícia de que sofreu um acidente doméstico. Em meio às especulações sobre seu estado de saúde, uma de suas netas revelou que o avô ‘está ótimo’. A jovem gerou curiosidade sobre a família do apresentador do ‘A Praça é Nossa’ no SBT, que se casou pela terceira vez aos 82 anos.

Aos 82 anos, Carlos Alberto encontrou o amor novamente e decidiu oficializar sua união com uma cerimônia tradicional. Em maio de 2018, o comediante subiu ao altar pela terceira vez para se casar com Renata Domingues Nóbrega, médica 42 anos mais jovem. Vamos recordar detalhes da relação que uniu o apresentador à sua esposa:

A história de amor de Carlos Alberto e Renata Domingues:

Durante uma participação no programa da Eliana no SBT, Carlos Alberto abriu o jogo e revelou vários detalhes de seu relacionamento. O comediante contou que conheceu a sua esposa em um show de Roberto Leal. A médica sentou em sua mesa por acaso, mas o apresentador pensou que ela já estava acompanhada.

"Quando a senhora estava entrando com um rapaz grandão, fortão, jovem, eu pensei: essa aí gosta de garoto. O garoto era o filho dela, um armário", ele brincou. Mesmo com a suspeita, Carlos decidiu flertar com a profissional de saúde, que retribuiu a paquera. Eles começaram a se relacionar pouco tempo depois e assumiram o namoro em outubro de 2016.

Recentemente, Renata confessou que teve receio do preconceito na época, mas que se apaixonou por Carlos: “Fiquei com um pouco de medo porque ainda existe um certo preconceito e eu nunca tinha vivido uma experiência assim, mas você me surpreendeu de verdade”, ela se declarou durante uma participação do Arquivo Pessoal do Faustão na Band.

Em 2017, Carlos decidiu que estava na hora de dar o próximo passo e surpreendeu a namorada com um pedido de casamento emocionante ao vivo no programa de Eliana. Em maio de 2018, o casal oficializou a união em um cartório em São Paulo. Depois dos trâmites, ele subiu ao altar pela terceira vez e curtiu uma celebração tradicional com Renata, que dividiu detalhes em suas redes sociais:

O evento contou com a presença de diversas celebridades, juntamente com os filhos do comunicador, que acumula seis herdeiros de relacionamentos anteriores. Carlos Alberto foi casado por mais de três décadas com Marilda de Nóbrega. Após a separação, ele iniciou um novo casamento com Andréa de Nóbrega, mas a relação chegou ao fim em 2016.

Qual é o estado de saúde de Carlos Alberto de Nóbrega?

Conforme veiculado pelo jornalista Léo Dias, Carlos Alberto de Nóbrega estaria internado na unidade de terapia intensiva em um hospital em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico e ter uma fratura em uma das costelas. A neta do apresentador confirmou que ele se acidentou, mas por sorte, não chegou a quebrar nenhum osso; saiba mais detalhes.