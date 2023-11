Carlos Alberto de Nóbrega faz agradecimento após receber alta hospitalar

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega estava internado no Hospital Sírio-Libanês após sofrer uma queda em casa

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 17. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o último sábado, 11, após sofrer uma queda em sua casa, que ocasionou um sangramento na cabeça e uma costela trincada.

Em seu perfil no Instagram, o artista postou uma foto ao lado da equipe médica e fez um agradecimento. "Como sempre, essa equipe maravilhosa do Dr Roberto Kalil cuidou de mim com o maior carinho, responsabilidade e eficiência. Agradeço também a equipe de neurologia do Dr Tuma. Estou de alta!", disse ele.

Carlos Alberto também agradeceu os cuidados da esposa, a médica Renata Domingues, e as mensagens de carinho dos fãs e dos colegas de trabalho"Agradeço a minha esposa, Renata, pelo amor e cuidado comigo. E não posso deixar de agradecer o carinho dos meus fãs e colegas de trabalho", completou a postagem.

Os seguidores do apresentador do SBT celebraram a notícia. "Uhuuu Glória a Deus! Mais forte do que nunca", disse um seguidor. "Que notícia maravilhosa! Que Deus abençoe sempre", falou outra. "Que susto que você nos deu! Graças a Deus está melhor!", falo uma fã.

Confira a publicação:

Carlos Alberto detalha acidente

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega conversou com a equipe do programa Fofocalizando, do SBT, e contou sobre o acidente doméstico que sofreu. Em conversa com Gaby Cabrini, o comunicador disse que escorregou ao tomar uma ducha após aproveitar a piscina de sua mansão.

"Eu estou bem, levei um susto muito grande porque eu estava na piscina lá no sítio, no sábado, estava em uma alegria. Eu tirei uma foto de sunga e chapéu mexicano, dançando, e a gente ia para o churrasco. Fui tomar um chuveirinho e levei um tropeção. Eu não vi o que aconteceu, eu estava de sandália, devo ter pisado um pé no outro, levei um tropeção. Eu tive muita sorte, quando eu vi que ia cair, eu botei a mão esquerda na cabeça, e foi a minha sorte. A pancada foi muito forte. A cabeça bateu em cima da mão. A mão parou a batida. A parte perigosa da cabeça estava na minha mão. Foi Deus", disse ele.