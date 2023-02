Carla Diaz mostra o noivo sujo de sangue após acidente: 'Vai levar ponto'

Carla Diaz leva o noivo, Felipe Becari, ao hospital, mostra imagem dele com a camiseta suja de sangue e ironiza: 'Uma noite tranquila'

A atriz Carla Diaz (32) surpreendeu os seus fãs ao mostrar o seu noivo, Felipe Becari (35), sujo de sangue. O rapaz sofreu um acidente durante um jogo de basquete e se machucou. Ele teve um corte no queixo e precisou ir ao hospital para levar pontos no ferimento.

O momento da ida ao hospital foi registrado pela loira nos stories do Instagram. Ela mostrou o noivo com a camiseta branca com uma mancha de sangue e também quando ele estava sendo atendido pela enfermeira no hospital. “Uma noite tranquila para desfile. Ele caiu jogando basquete na chuva e vai precisar levar ponto”, disse ela. Por sua vez, Felipe afirmou: “Olha o curativo que ela fez. Acha que é brincadeira? Uns quatro centímetros aberto”.

Logo depois, ela fez uma selfie com o amado já em casa para tranquilizar os fãs e demonstrar que tudo correu bem.

O relacionamento de Carla Diaz e Felipe Becari

Vale lembrar que Carla Diaz e Felipe Becari ficaram noivos em novembro de 2022 durante um jantar romântico. Juntos desde 2021, eles deram o novo passo no relacionamento e contaram para os fãs a novidade. “Sim ao amor, à cumpliciade, à lealdade e aos melhores sonhos que construímos juntos desde o primeiro dia em que nos conhecemos! Difícil explicar o inexplicável, não é mesmo?”, disse ele na época.

Recentemente, o namorado de Carla Diaz, Felipe Becari, desmentiu os rumores de que eles teriam se separado. "Um dos absurdos: que eu me separei, que eu briguei com a Carla e que eu briguei com a minha mulher. Da onde vocês tiraram isso? Porque a gente não postou? Não existe a obrigação de postar junto todo dia e eu venho numa mudança com relação a isso, porque eu quero focar muito aqui na rede social no difícil mandato que eu vou ter a partir do ano que vem. Se eu ficar de brincadeira aqui ou se eu ficar colocando coisas esparsas, às vezes um conteúdo tão difícil de ser produzido lá naquela guerra que vai ser, talvez as pessoas não vão entender", disse ele.