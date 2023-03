Carla Diaz, da Dança dos Famosos, já lutou contra câncer e transformou batalha em documentário

Carla Diaz já lutou contra um câncer na tireoide em 2020

Carla Diaz (32) é uma das participantes da nova edição da Dança dos Famosos. A atriz, que já estrelou diversas novelas e participou do BBB 21, descobriu um câncer na tireoide em 2020. Entre tratamentos e cirurgias, ela lutou contra a doença e, atualmente, está curada. Com gravações desde a descoberta do nódulo até a cirurgia de retirada, a musa transformou sua batalha contra o câncer em um documentário.

Em julho de 2020, Carla Diaz descobriu um nódulo maligno na tireoide e foi diagnosticada com câncer quando tinha apenas 29 anos. A atriz só foi falar publicamente do diagnóstico depois de quase seis meses de luta contra a doença, quando já estava curada.

"Descobri um tempo atrás um nódulo na tireoide. Depois de muitos exames, descobrimos que ele era maligno, ou seja, eu estava com câncer de tireoide. Descobrir que está com câncer é assustador, é horrível, muito delicado, precisei desse tempo fechada no meu casulo para assimilar tudo", contou Carla Diaz em suas redes sociais.

Entre exames e tratamentos, Carla Diaz gravou todo o processo de luta contra o câncer para produzir um documentário. Ela passou por uma cirurgia para a retirada do nódulo no fim de 2020, e finalmente se viu livre do câncer.

"Pensando nas pessoas que gostam de mim, que se preocupam comigo e que estão vivenciando a mesma coisa que eu vivenciei, resolvi registrar todo meu processo, desde a descoberta do nódulo até o dia da cirurgia, que foi a cura. E tive a ideia de fazer um documentário informativo sobre o câncer de tireoide", explicou.

O formato do nódulo, que parecia uma borboleta, se tornou símbolo para a atriz, que nomeou seu documentário de Borboleta. "Espero que essa experiência sirva de alguma coisa para alguém, nem que seja para acalmar o coração de quem está passando pela mesma situação que eu. Sei que não é fácil. Enfim, é isso, só para avisar a vocês que eu estou curada, graças a Deus. Não foi fácil, quantas noites fiquei sem dormir, mas passou!", compartilhou Carla Diaz.