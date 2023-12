Bruno revela o verdadeiro motivo do afastamento de Marrone

O que aconteceu com o cantor Marrone? Sertanejo Bruno revela o que afastou o colega dos palcos: ‘Foi fazer uma correção'

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, se afastou dos palcos nesta semana e o motivo veio à tona agora. De acordo com o colunista Leo Dias, Bruno contou que o amigo precisou interromper a presença nos shows da dupla para fazer uma correção nos olhos.

Isso porque ele ficou com uma questão nos olhos após passar por uma cirurgia plástica no rosto há poucos meses. “Ele foi fazer uma correção nos olhos, daquela outra cirurgia que tinha feito, ele fez muitos procedimentos ao mesmo tempo e o olho não voltou para o lugar certo”, disse ele.

Vale lembrar que Marrone fez vários procedimentos no rosto, como Lifting Facial, Blefaroplastia, Otoplastia, Rinosseptoplastia, Lipoaspiração de papada e preenchimento labial. Na época, o cantor ainda revelou que teve uma crise de ansiedade ao se ver após a cirurgia. “Eu levei um susto após o pós-operatório, o que é uma coisa normal. Foi um susto apenas. A gente, às vezes, fica olhando o espelho, fica um pouco assustador, é por causa da situação”, afirmou ele ao programa Fofocalizando, do SBT.

Inicialmente, a equipe de Marrone informou que ele iria fazer uma pausa nos shows para cuidar de uma questão de saúde. "Em virtude de um problema urinário, o cantor Marrone estará ausente nas apresentações abaixo. A agenda segue sendo cumprida somente com seu parceiro Bruno", afirmaram.

Bruno vai se apresentar sozinho do dia 7 a 12 de dezembro, dias em que tem shows em Avaré, Curitiba, no Cruzeiro de Daniel e em Belo Horizonte.

Bruno surge com os filhos gêmeos

O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, apareceu em uma foto rara os filhos gêmeos, Enzo e Duda, de 15 anos, frutos do casamento de longa data com Marianne Rabello. A família curtiu as férias recentes nos parques de diversões de Orlando, na Flórida, e a mamãe coruja registrou o momento nas redes sociais.

Na imagem, o artista apareceu com a esposa e os herdeiros. Inclusive, os gêmeos mostraram o quanto já cresceram e estão cada dia mais lindos. “Não poderíamos ter escolhido um lugar mais apropriado para viver a magia dos 15 anos”, disse Marianne na legenda.

Vale lembrar que Duda é influenciadora digital nas redes sociais e Enzo se lançou como cantor ainda na infância.