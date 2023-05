Sertanejo Bruno surge em foto rara com os filhos gêmeos

Eles cresceram! Filhos gêmeos do cantor Bruno, da dupla com Marrone, aparecem enormes em foto com o pai

O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, apareceu em uma foto rara os filhos gêmeos, Enzo e Duda, de 15 anos, frutos do casamento de longa data com Marianne Rabello. A família curtiu as férias recentes nos parques de diversões de Orlando, na Flórida, e a mamãe coruja registrou o momento nas redes sociais.

Na imagem, o artista apareceu com a esposa e os herdeiros. Inclusive, os gêmeos mostraram o quanto já cresceram e estão cada dia mais lindos. “Não poderíamos ter escolhido um lugar mais apropriado para viver a magia dos 15 anos”, disse Marianne na legenda.

Vale lembrar que Duda é influenciadora digital nas redes sociais e Enzo se lançou como cantor ainda na infância.

Nos comentários, os fãs falaram sobre os gêmeos. “Como as crianças cresceram! A menina está parecidíssima com a mãe. Todos lindos”, disse um seguidor. “Gente, um dia desses ele era uma criança. Como essa fase passa rápido”, declarou outro. “Quanto tempo eu dormi?”, brincou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mariannerabelo (@mariannerabelo)

Bruno pede desculpas para repórter

Depois de fazer um comentário preconceituoso para uma repórter do programa TV Fama, da RedeTV!, o cantor Bruno (54), da dupla com Marrone (57), usou as redes sociais para pedir desculpas publicamente à repórter Lisa Gomes.

"Eu tô aqui pra pedir desculpas para a Lisa Gomes pelo que eu perguntei pra ela. Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente e eu quero pedir desculpa. Acho que não tem como voltar no tempo e [é] pedir perdão pra ela, tá? Perdão, Lisa Gomes", disse o cantor.

Por sua vez, ela contou como se sentiu com a ofensa. "Eu fui muito machucada, fui violada. A minha vida inteira eu lutei para tentar aceitar o meu corpo do jeito que é. Quantas transexuais você vê trabalhando na televisão hoje? É de contar nos dedos. Eu devo uma resposta a essas pessoas que se sentem representadas por mim. Ele fez mal para toda a comunidade, não só pra mim", declarou antes do pedido de desculpa de Bruno, à Quem.