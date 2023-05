Bruno, dupla com Marrone, se manifesta após transfobia contra repórter

Sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, pede desculpas após constranger repórter Lisa Gomes com fala transfóbica

O cantor Bruno (54), da dupla com Marrone (57), usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 15, para pedir desculpa publicamente à repórter Lisa Gomes após constrangê-la com fala transfóbica.

Em seu perfil no Instagram, ela se manifestou e se retratou por ter feito um comentário ofensivo à jornalista do programa TV Fama, da RedeTV!, durante entrevista.

"Eu tô aqui pra pedir desculpas para a Lisa Gomes pelo que eu perguntei pra ela. Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente e eu quero pedir desculpa. Acho que não tem como voltar no tempo e [é] pedir perdão pra ela, tá? Perdão, Lisa Gomes", disse o cantor.

Lisa Gomes havia comentado sobre o acontecido e revelou vontade de processar o artista. "Eu fui muito machucada, fui violada. A minha vida inteira eu lutei para tentar aceitar o meu corpo do jeito que é. Quantas transexuais você vê trabalhando na televisão hoje? É de contar nos dedos. Eu devo uma resposta a essas pessoas que se sentem representadas por mim. Ele fez mal para toda a comunidade, não só pra mim", declarou antes do pedido de desculpa de Bruno, à Quem.

Confira o pedido de desculpas de Bruno, dupla com Marrone:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunodobem Bruno Felix (@brunodobem)

Marrone desmente boatos de ida ao hospital

O cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, apareceu nas redes sociais recentemente, para desmentir os rumores de que teria sido internado para refazer uma cirurgia plástica no rosto. Ele desmentiu os boatos e contou que está em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com seus amigos.

Nos stories do Instagram, o artista apareceu de óculos escuros enquanto admirava a vista da sacada de um apartamento de frente para o mar. “Sabe onde eu estou? Estou aqui em Balneário Camboriú, esse lugar lindo e maravilhoso. Que coisa fantástica", disse ele.

Então, ele desmentiu os boatos. “O pessoal falou que eu estava no hospital, é mentira! Tudo enganação, fake news. Nada disso! Eu estou de boa com a minha galera. Estou com Deus, estou com Jesus, estou no paraíso. Obrigado”, afirmou.