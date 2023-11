Atriz Shannen Doherty revela câncer em estágio avançado: ‘Não quero morrer’

Estrela da série Barrados no Baile, a atriz Shannen Doherty revela detalhes sobre o câncer que já se espalhou para seus ossos

A atriz Shannen Doherty, que atuou na série Barrados no Baile, revelou que está com um câncer em estágio avançado. De acordo com a revista People, ela foi diagnosticada com um câncer de mama em estágio 4 e que se espalhou para os ossos. Ela está em tratamento e segue otimista em sua recuperação.

“Eu não terminei de viver. Ainda não terminei de amar. Ainda não terminei de criar. Ainda não terminei de mudar as coisas para melhor. Eu simplesmente não terminei”, disse ela, que luta há 8 anos contra o tumor.

A descoberta da doença aconteceu em 2015, quando ela fez a mastectomia, quimioterapia e radioterapia. Porém, o tumor voltou em 2019. “Quando você se pergunta: ‘Por que eu? Por que tive câncer? Por que meu câncer voltou?’. Isso leva você a buscar um propósito maior de vida”, afirmou. Além disso, ela também teve uma metástase no cérebro, que foi removida em uma cirurgia há poucos meses.

A atriz contou que está confiante em sua vida e não quer se entregar para a doença. “Minha maior lembrança ainda está por vir. Eu rezo. Acordo e vou para a cama agradecendo a Deus, orando pelas coisas que são importantes para mim, sem pedir muito. Isso me conecta a um poder superior e a espiritualidade. Minha fé é meu mantra”, disse ela, e completou: “Eu não quero morrer”.

Ator de Barrados no Baile relembra problema de saúde

Brian Austin Green participou de um podcast em que revelou um problema de saúde grave. O ator das séries “Barrados no Baile” e “Desperate Housewives” comentou que passou mais de quatro anos se curando de um problema de saúde que causava sintomas similares aos de um derrame.

“Eu passei quatro anos e meio me recuperando de sintomas similares aos de um derrame, sem ter nenhum derrame, mas eu não conseguia falar”, revelou o artista no podcast americano “Sex, Likes and Spray Tans”. De acordo com Brian, seus médicos disseram se tratar de labirintite e colite ulcerativa. A colite ulcerativa é uma doença crônica que causa inflamação no trato digestivo.

A condição fez com que o ator ficasse mais de três meses acamado. Mesmo assim, os médicos não conseguiam identificar o que causava esse quadro. “Quando essas questões neurológicas começaram a acontecer depois da labirintite, e isso aconteceu por quatro anos e meio da minha vida. Chegou ao ponto que eu me embaralhava como se fosse um homem de 90 anos”, lembrou o ator que participou do reality show “Dancing With The Stars”.

Ainda falando sobre a gravidade dos sintomas, Brian revelou: “Eu estava com o cérebro tão enevoado que eu apresentei novamente meu melhor amigo de mais de 25 anos, para a minha irmã que ele também já conhecia faziam 25 anos”. Ele também comentou que tinha dificuldade até de ler livros infantis para seus filhos.