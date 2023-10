Ator de “Barrados no Baile” relembra problemas de saúde: “Não conseguia falar”

O ator Brian Austin Green, conhecido pela série “Barrados no Baile”, passou quatro anos se recuperando de problema de saúde

Nesta segunda-feira, 2, Brian Austin Green participou de um podcast em que revelou um problema de saúde grave. O ator das séries “Barrados no Baile” e “Desperate Housewives” comentou que passou mais de quatro anos se curando de um problema de saúde que causava sintomas similares aos de um derrame.

“Eu passei quatro anos e meio me recuperando de sintomas similares aos de um derrame, sem ter nenhum derrame, mas eu não conseguia falar”, revelou o artista no podcast americano “Sex, Likes and Spray Tans”. De acordo com Brian, seus médicos disseram se tratar de labirintite e colite ulcerativa. A colite ulcerativa é uma doença crônica que causa inflamação no trato digestivo.

A condição fez com que o ator ficasse mais de três meses acamado. Mesmo assim, os médicos não conseguiam identificar o que causava esse quadro. “Quando essas questões neurológicas começaram a acontecer depois da labirintite, e isso aconteceu por quatro anos e meio da minha vida. Chegou ao ponto que eu me embaralhava como se fosse um homem de 90 anos”, lembrou o ator que participou do reality show “Dancing With The Stars”.

Ainda falando sobre a gravidade dos sintomas, Brian revelou: “Eu estava com o cérebro tão enevoado que eu apresentei novamente meu melhor amigo de mais de 25 anos, para a minha irmã que ele também já conhecia faziam 25 anos”. Ele também comentou que tinha dificuldade até de ler livros infantis para seus filhos.

Uma das apresentadoras do podcast perguntou se os sintomas não poderiam estar relacionados com um acidente de carro que Brian sofreu em 2014, quando estava acompanhado da ex-esposa, a atriz Megan Fox. Foi então que o ator revelou o que estava causando o problema de saúde: “Não, era uma questão de dieta”.

“A medicina Ocidental não conseguia diagnosticar, então eu tive que ir atrás de um médico muito mais ligado a cinesiologia e medicina Oriental”, comentou sobre como descobriu sobre o que era seu problema de saúde. Esse novo profissional revelou a Green que o problema era “uma inflamação interna causada por glúten e lactose”.

Brian é pai de cinco crianças. Kassius Lijah, de 21 anos, fruto do relacionamento com uma ex-namorada chamada Vanessa Marcil. Já de seu casamento com Megan Fox, o ator é pai de Noah Shannon, de 11 anos, Bodhi Ransom, de 9, e Journey River, com 7 anos. Em junho de 2022, ele e a nova noiva, Sharna Burgess tiveram o pequeno Zane Walker.

