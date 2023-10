O que aconteceu com Roque? Internado, braço direito de Silvio Santos atualiza estado de saúde

Assistente de palco do SBT, Gonçalo Roque foi internado nesta terça-feira, 3

Internado após sofrer um desmaio em casa, Gonçalo Roque (86) atualizou os fãs sobre seu estado de saúde nesta quarta-feira, 4. Através de seu perfil oficial do Instagram, o assistente de palco do SBT e braço direito de Silvio Santos (92) afirmou que segue em observação.

"Obrigado pelo carinho de todos. Sigo em observação", escreveu Roque . Nesta terça-feira, 3, sua família compartilhou um vídeo dele no hospital e explicou que o assistente está fazendo exames para ter um diagnóstico —as hipóteses de trombose e problema no coração já foram descartadas.

Hoje, Roque é diretor de auditório e assistente de palco no SBT. Ele trabalha há mais de 50 anos ao lado de Silvio Santos e acumula mais de 170 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram, onde costuma compartilhar momentos no trabalho e ao lado dos familiares.

Leia também:Silvio Santos presenteia Roque com casa em condomínio fechado

Nascido em Boa Esperança do Sul, cidade do interior de São Paulo, o assistente foi o primeiro funcionário contratado do SBT. Hoje, ele é casado com Janilda Nogueira, e é pai de Sander Paes Roque, que faleceu em 2002 aos 21 anos.

No início deste ano, ele e sua esposa revelaram em uma entrevista que, durante a pandemia de Covid-19, Roque enfrentou uma severa depressão. Além disso, ele também sofreu um acidente doméstico pouco antes da conversa, e precisou levar pontos no dedo e fazer uma cirurgia.

CONFIRA NA ÍNTEGRA O COMUNICADO DE INTERNAÇÃO DE GONÇALO ROQUE:

"A vida sempre nos dando sustos. A na minha idade o susto vem em dose dupla. Essa semana desmaiei em casa, aparentemente, sem causa alguma e fui levado ao hospital, onde me encontro, sendo cuidado e fazendo todos os exames possíveis para sabermos se tem algo errado. Desde já agradeço por toda preocupação e orações. Até o momento, só sabemos o que não é: Não é trombose e não é coração. Continuamos na investigação e qualquer notícia vou trazer aqui pra vocês. Abraços do Roque."