Depressão e saúde frágil: Saiba o que aconteceu com Roque do Silvio Santos

Assistente de palco de Silvio Santos, Roque tem enfrentado constantes problemas de saúde

Gonçalo Roque (85), famoso assistente de palco de Silvio Santos (92), é uma das personalidades que surgiram no SBT que conseguiram conquistar o carinho do público. Agora com uma idade avançada, o profissional tem sofrido com questões de saúde e até passou por uma forte depressão durante a pandemia da COVID-19 .

Em entrevista concedida ao jornalista Roger Turchetti, Roque e sua esposa Janilda, revelaram que passaram por momentos difíceis nos últimos anos e o problema de saúde mental foi um deles.

" Na pandemia ele ‘morreu’. Entrou em depressão, chorava, ficou mal, ficou muito mal . Graças a Deus, as coisas foram se resolvendo, mas passou um momento difícil trancado. Pra quem era ativo, todo dia ia pro SBT… Ainda bem que a gente veio pra esse lugar, um condomínio, que ele podia sair, caminhar, porque em São Paulo estava difícil", contou Janilda, revelando que Roque ganhou a casa de presente do próprio Silvio.

Mas essa não foi a única batalha que roque passou a enfrentar. Idoso, ele tem demonstrado estar com a saúde fragilizada e constantemente enfrenta situações delicadas.

No início do mês, Roque sofreu um acidente doméstico e acabou machucando o braço esquerdo. Ele caiu na rampa do condomínio onde mora e foi levado a um hospital, onde levou um ponto no dedo. Pouco depois ele precisou passar por uma cirurgia, para sanar um inchaço na região e evitar maiores danos.

OUTROS CASOS DE SAÚDE

Em 2018, por exemplo, Roque também precisou de atendimento médico com urgência após ter um mal estar durante a gravação do Programa Silvio Santos, no SBT. Na época, a emissora informou que o funcionário sofreu tonturas e foi encaminhado ao ambulatório.

Ao passar por um rápido exame de eletrocardiograma, constatou-se uma pequena disritmia. Ele foi levado às pressas a um pronto-socorro e acabou sendo internado no Hospital São Camilo, em São Paulo.

Em 2017, Roque foi diagnosticado com hidrocefalia após uma série de internações, que inicialmente aconteceram para tratar de uma bronquite. No entanto, ele precisou fazer uma cirurgia para implantar uma válvula em sua cabeça para drenar líquido.