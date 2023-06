Atriz de Barrados no Baile revela que o câncer chegou ao seu cérebro

Shannen Doherty, atriz de Barrados no Baile, é diagnosticada com metástase no cérebro

A atriz Shannen Doherty, que atuou em Barrados no Baile, revelou que foi diagnosticada com metástase no cérebro. Ela foi diagnosticada com câncer de mama pela primeira vez em 2015, mas o tumor se espalhou por seu corpo e chegou até o seu cérebro.

A artista descobriu o tumor no cérebro em janeiro deste ano e foi um susto. Logo, ela começou a radioterapia. “Em 5 de janeiro, minha tomografia mostrou metástases no meu cérebro. O vídeo mostrava o processo de ajuste da máscara que você usa durante as sessões de radioterapiaem seu cérebro. Meu medo é óbvio. Sou extremamente claustrofóbica e havia muita coisa acontecendo na minha vida”, disse ela, que apareceu chorando nas imagens.

A atriz ainda contou que foi diagnosticada com câncer pela primeira vez em 2015 e fez todo o tratamento, com mastectomia, quimioterapia e radioterapia. Em 2020, o tumor reapareceu.

Preta Gil revela como descobriu o tumor

No programa Mais Você, Preta Gil revelou como descobriu o câncer no intestino e os sintomas que teve. "Tive prisão de ventre durante 10 dias e minhas fezes tinham muco, sangue e tinha um formato diferente. Uma coisa que eu queria falar é que nossas fezes dizem muito sobre nossa saúde. Eu achava normal, e quando ia ao banheiro, ela ficava achatada porque meu câncer é no reto e achatava na hora de sair", afirmou.

E completou: "Tive picos de pressão alta, muita dor de cabeça e, quando fui internada, fui diagnosticada com cefaleia. Aí, um dia, estava indo ao banheiro, e vi algo escorrer pelas minhas pernas e era sangue, mas era pouco, era muito sangue. Com tudo aquilo, desmaiei, me levaram para o hospital às pressas e na primeira tomografia já apareceu o tumor. O meu câncer é relativamente grande, mas a parte maligna dele é um pólipo no meio de uma carne esponjosa".