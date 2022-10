Ator mirim de Pantanal que foi atropelado volta a ser internado

Mãe de Gustavo Corasini, ator mirim do remake Pantanal, mostra o filho novamente no hospital: 'Um filme passa em minha cabeça'

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 10h22

O ator mirim Gustavo Corasini (12), que interpretou o personagem Tadeu na infância no remake da novela Pantanal, da Globo, voltou a ser hospitalizado nesta quinta-feira, 20. A mãe dele contou que estava levando o filho ao hospital, mas não entrou em detalhes sobre o motivo da nova internação.

O menino lida com a recuperação após ser atropelado na rua onde mora. Ele foi atingido pelo carro de uma mulher que perdeu o controle do veículo na hora de mudá-lo de lugar na rua. O veículo atingiu Gustavo e seu amigo, que faleceu em decorrência do impacto.

Nesta quinta-feira, a mãe do ator mirim mostrou uma foto do herdeiro no leito do hospital e agradeceu pela recuperação dele. "Já se passaram quase 2 meses e hoje mais uma vitória conquistada. Tenho certeza de que Deus estará com a gente em mais essa etapa. Afinal, Deus não faz o milagre pela metade. Me preparando para internar o Gu e um filme passa em minha cabeça. Me lembro de cada dificuldade que passamos, os primeiros banhos ainda no leito, o medo de fazer curativos", disse ela.

E completou: "Tive que virar enfermeira do dia para a noite, mas quem disse que mãe não consegue? Hoje tenho certeza de que sou uma mãe forte e guerreira, e que pelos meus meninos aprendo o que for. Fácil não foi, mas nunca me vi no direito de reclamar a bênção que Deus me deu de ter meu filho nos braços".

Por fim, a mãe do menino disse: "Só gratidão a cada um que me apoiou com palavras, carinho e solidariedade. Somos pessoas de muita sorte".

Gustavo Corasini fez promessa para a mãe de amigo que faleceu em acidente

Poucos dias após o atropelamento, o ator mirim Gustavo Corasini emocionou ao ter um encontro com a mãe do seu amigo que faleceu no acidente. O encontro foi relatado pela mãe do menino, Fernanda Corasini, nas redes sociais dele. "Ele está se recuperando bem, hoje recebeu a visita da Márcia, mãe do Eduardo. Foi um encontro muito emocionante para ambos. Ele disse que agora vai ser irmão do Vitor, Gustavo e Fernanda e que irá ajudar a cuidar deles", contou.

E completou: "Disse que vamos conseguir realizar o sonho do Eduardo, que era dar uma casa para a mãe. Falamos sobre isso há poucos dias".

Por fim, ela completou a conversa dos dois. "A Márcia pediu para ele comer para ficar bem e ir embora, e ele prometei que ia comer, mas infelizmente as náuseas ainda não estão deixando ele se alimentar".

"Só estamos esperando sair resultado de exames de sangue e ele conseguir se alimentar para irmos para casa. Iremos ter o acompanhamento psicológico", garantiu Fernanda.

