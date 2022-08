Ator mirim de Pantanal é atropelado e passa por operação

O ator mirim Gustavo Corasini, da novela Pantanal, e um amigo foram atropelados por uma vizinha em um condomínio em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 19h52

Na tarde desta terça-feira, 23, o ator mirim da novela Pantanal, Gustavo Corasini, foi atropelado junto a um amigo em seu condomínio residencial em São Paulo.

O ator que interpretou o personagem Tadeu quando criança passou por cirurgia e está bem. Porém, seu amigo Eduardo não resistiu e faleceu.

A assessoria de Gustavo explicou o ocorrido: “Um pedreiro que trabalhava na vizinhança se acidentou e uma ambulância foi chamada para socorrê-lo. As crianças correram para o local para ver o que estava acontecendo. Quando a vizinha foi tirar o carro para dar passagem ao resgate, perdeu o controle e prensou as duas crianças contra a parede”.

“Gustavo ficou ferido e Eduardo, infelizmente, faleceu. Gustavo foi operado, mas já foi para o quarto e está fora de perigo”, ainda informou a equipe do ator.

A mãe de Gustavo, Fernanda, deu mais detalhes sobre o quadro do filho no Instagram do menino. “O Gustavo quebrou o braço, perna e fraturou a bacia. Passou por cirurgia e está em recuperação”, contou.

Fernanda ainda detalhou o acidente desesperador para o site Gshow: "Ela se confundiu com os pedais, eu acho, e perdeu o controle. Infelizmente avançou em cima do Gustavo e do amigo dele. Os prensou contra o portão. Ela só ficou paralisada na hora e só acelerava ainda mais. O carro travou e não conseguia parar. Foi bem desesperador mesmo".

A mãe de Gustavo revelou para o site que o menino está se recuperando bem e ainda não sabe do falecimento do amigo: "Ele está bem, consciente. Ainda não sabe do amigo. Ele é um menino forte e bom".

Na conta do ator, a mãe de Gustavo ainda começou uma arrecadação online para ajudar a mãe do menino Eduardo com os custos do sepultamento do garoto. “A mãe do Eduardo é diarista e quem cuidava dos irmãos para ela era ele”, contou a mãe de Gustavo.

Reprodução: Instagram

