Ator mirim de Pantanal, que foi atropelado, aparece em primeira foto após o acidente

O ator mirim Gustavo Corasini surgiu nas redes sociais com a primeira foto após ser atropelado

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 16h32

A família de Gustavo Corasini (12) compartilhou uma foto do ator na cama do hospital neste sábado, 27. Esta é a primeira imagem do menino após ter sido atropelado pela vizinha, em São Paulo.

No registro, ele aparece dormindo na cama do hospital Santa Marcelina, onde está internado. O intérprete de Tadeu na primeira fase de Pantanal passou por cirurgia após ter fraturas no braço, perna e bacia.

"Obrigado, Deus por tudo que o senhor me deu. Bom Dia", disse a legenda da publicação, posta nos Stories do Instagram de Gustavo.

O acidente aconteceu no dia 23 de agosto. O estudante Eduardo Souza, que estava junto do ator mirim, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

GUSTAVO CORASINI RECEBE A NOTÍCIA DA MORTE DO AMIGO APÓS ATROPELAMENTO

O ator mirim Gustavo Corasini, que interpretou o Tadeu na primeira fase do remake de Pantanal, já recebeu a notícia sobre a morte do seu amigo, Eduardo Souza. Segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, o menino foi informado sobre o falecimento do amigo há poucas horas e chorou bastante. Ele ficou abalado com a revelação de que o amigo não sobreviveu.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!