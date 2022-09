Ator mirim da novela Pantanal recebe alta após atropelamento

Ator mirim da novela Pantanal, Gustavo Corasini recebe alta clínica após ficar 9 dias internado e passar por cirurgias

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 11h48

O ator mirim Gustavo Corasini, que interpretou o personagem Tadeu na primeira fase do remake da novela Pantanal, da Globo, recebeu alta clínica do hospital nesta quinta-feira, 1, após nove dias internado. Ele foi atropelado na rua de sua casa e ao lado de um amigo, que, infelizmente, faleceu.

O menino foi internado com fraturas no braço, na perna e na bacia e precisou passar por cirurgias. Agora, ele já recebeu a autorização dos médicos para continuar com a recuperação em casa.

Nas redes sociais, a mãe dele mostrou fotos do menino pronto para deixar o hospital. “Depois de 9 dias de camisola de hospital... primeira vez de roupas. Indo embora no niver do Timão”, disse ela.

Antes disso, ela contou que estavam esperando apenas a alta do ortopedista. “Já teve alta da parte clínica pela pediatra, só estamos pendente da liberação do cirurgião ortopedista. Ansioso para ir embora para casa”, disse ela, e completou: “Vamos para casa por honra e glória do senhor. Deus é fiel! Vencemos mais uma etapa”.

GUSTAVO CORASINI RECEBE A NOTÍCIA DA MORTE DO AMIGO APÓS ATROPELAMENTO

O ator mirim Gustavo Corasini, que interpretou o Tadeu na primeira fase do remake de Pantanal, já recebeu a notícia sobre a morte do seu amigo, Eduardo Souza. Segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, o menino foi informado sobre o falecimento do amigo há poucas horas e chorou bastante. Ele ficou abalado com a revelação de que o amigo não sobreviveu.

