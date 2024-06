Assessoria de Luan Santana nega mal súbito: "Aguardando resultados dos exames"

Em comunicado, a assessoria de Luan Santana negou que ele tenha sofrido um mal súbito; Após cancelar show em MG, cantor aguarda resultados de exames

A assessoria de Luan Santana negou a informação de que o cantor teve um mal súbito em conversa com a Quem. O artista teve o show do último sábado, 1, cancelado no DivinaExpo, em Minas Gerais, após se sentir mal.

"Estamos aguardando os resultados dos exames, mas não foi mal súbito", garantiu a equipe de Luan ao veículo. Esta atualização descarta a informação previamente passada pela assessoria de comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, responsável pela organização do evento.

"O artista teve um mal súbito, necessitando imediatamente o transporte aéreo para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o Luan Santana segue internado, sob cuidados médicos", disse a organização ao G1.

A equipe de Luan confirmou a ida ao hospital, e o médico Caio Godoy Rodrigues deu quatro dias de repouso para o músico.

A Quem ainda compartilhou que entrou em contato com o hospital Hospital Albert Einsteinem, onde foi internado, que informou que o estado de saúde do cantor segue em apuração e emititirá comunicado em breve, quando houver informações.

Uma fonte próxima à família também contou ao veículo que, no sábado, Luan pegou o jatinho e sentiu fraqueza e febre. O cantor chegou no hangar, e seu produtor achou melhor mandá-lo de volta para São Paulo.

Entenda o que aconteceu:

O show do cantor Luan Santana, previsto para acontecer na noite do último sábado, 1, durante o DivinaExpo, foi cancelado devido a problemas de saúde do artista. A informação foi divulgada neste domingo, 2, pela assessoria de Comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, responsável pela organização do evento.

Segundo o sindicato, Luan teve um mal súbito logo quando chegou no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, "necessitando imediatamente o transporte aéreo para o hospital Albert Einstein em São Paulo, onde o Luan Santana segue internado, sob cuidados médicos".

Em comunicado ao G1, foi informado que tudo estava certo para receber o artista no evento, mas seu problema de saúde surpreendeu a todos. "A direção do evento destaca que foi tão surpreendida quanto o público, uma vez que estava tudo pronto para recebê-lo, inclusive toda a equipe do cantor já estava presente nas dependências da Divinaexpo. Mais informações serão divulgadas em breve. Irajá Nogueira - Presidente do Sindicato Rural de Divinópolis", finalizou.

Confira o pronunciamento feito no momento do show: