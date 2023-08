Após surgir com medicamento na veia, Flavia Pavanelli revela: ''Crises''

Atriz e influenciadora Flavia Pavanelli revela o que aconteceu após aparecer recebendo medicações

A atriz Flavia Pavanelli revelou nesta quinta-feira, 17, o que aconteceu com sua saúde após compartilhar uma foto de seu braço recebendo medicações pela veia. Ainda deitada em seu quarto, ela escreveu em seus stories o motivo de estar se tratando dessa maneira.

Nas últimas semanas, a influenciadora digital aproveitou uma viagem pela Ásia e impressionou com vários cliques em locais paradisíacos. Apesar de tudo parecer um paraíso, ela acabou sofrendo uma intoxicação alimentar.

"Oi! Me sinto bem melhor. Desde que voltei da Ásia tive crises de intoxicação alimentar, mas já estou em tratamento e me sinto bem melhor. Obrigada pelas mensagens, vai ficar tudo bem", contou Pavanelli o que fragilizou sua saúde.

Tempos atrás, Flavia Pavanelli foi internada após ser diagnosticada com uma doença grave que causou infecção e quase evoluiu para uma infecção generalizada. Na ocasião, ela aproveitou para alertar outras pessoas sobre os sintomas serem ignorados no primeiro instante.

Durante sua passagem por Bali, na Indonésia, a famosa chamou a atenção ao aparecer com um look diferenciado. Vestindo uma calça jeans do avesso e biquíni de coração, ela deu um show de beleza com atitude.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Pavanelli | 𝘼𝙘𝙩𝙧𝙚𝙨𝙨 • 𝙁𝙖𝙨𝙝𝙞𝙤𝙣 • 𝘽𝙚𝙖𝙪𝙩𝙮 (@flaviapavanelli)

