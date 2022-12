De biquíni, Flavia Pavanelli empina bumbum em pose 'forçada' e web reage: ''Lombar chorando''

Influenciadora Flavia Pavanelli exibiu bumbum empinado em foto de biquíni e internautas apontaram pose 'forçada'

A atriz e influenciadora Flavia Pavanelli (24) chamou a atenção ao compartilhar uma foto tomando sol nesta quarta-feira, 28. Curtindo a Praia de Caneiros, em Pernambuco, a famosa apareceu plena no registro de biquíni e intrigou com um detalhe.

Isso porque, no registro tirado de costas, a artista apareceu com o bumbum para cima e bem empinado. Com os glúteos evidentes no modelo fio-dental, Flavia Pavanelli deu um show de boa forma e chocou com a pose.

"Nem acredito que o verão e as férias chegaram", escreveu a atriz na legenda. Nos comentários, ela recebeu vários elogios e algumas "críticas" devido à pose feita para o clique.

"Dor na coluna? Motivo:", escreveu uma internauta apontando a posição da influenciadora. "Lombar chorando", disseram outros sobre o esforço. "Minha lombar travou só de ver", falaram alguns.

Veja a foto de Flavia Pavanelli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Pavanelli (@flaviapavanelli)

Flávia Pavanelli mostra realidade e aparece com rosto sangrando após procedimento

Recentemente, a atriz e influenciadora Flavia Pavanelli chocou seus seguidores ao publicar imagens do rosto sangrando por conta de um procedimento estético que realizou. A influenciadora fez um procedimento chamado starlwalker, um laser que serve para melhorar as manchas e o aspecto da pele.

Flávia tranquilizou os fãs e garantiu que, apesar do resultado imediato assustar um pouco, por conta da presença de sangue e de vermelhidão na pele, o resultado final é incrível e vale a pena. Pouco tempo depois da publicação das imagens, Flávia apareceu a caminho do aeroporto, com o rosto sem sangue, apenas com uma mancha vermelha.