Flávia Pavanelli mostra realidade e aparece com rosto sangrando após procedimento

CARAS digital Publicado em 08/11/2022, às 17h26

Nesta terça-feira, dia 08, a atriz e influenciadora Flávia Pavanelli (24) chocou seus seguidores ao publicar imagens do rosto sangrando por conta de um procedimento estético que realizou. A influenciadora fez um procedimento chamado starlwalker, um laser que serve para melhorar as manchas e o aspecto da pele.

Flávia tranquilizou os fãs e garantiu que, apesar do resultado imediato assustar um pouco, por conta da presença de sangue e de vermelhidão na pele, o resultado final é incrível e vale a pena. Pouco tempo depois da publicação das imagens, Flávia apareceu a caminho do aeroporto, com o rosto sem sangue, apenas com uma mancha vermelha.

Flávia Pavanelli muda de visual

Flávia é uma grande amante dos procedimentos estéticos e sempre que resolve fazer algo novo, ou se arrepende de alguma mudança, como no caso da micropigmentação, compartilha com os seus seguidores os detalhes. Recentemente, a atriz também decidiu mudar de visual, após as cenas finais de sua personagem, Brenda, na novela ‘Poliana Moça’.

“Novos momentos merecem novos looks. E eu estou muito feliz em mudar”, escreveu a influencer. Além disso, ela também mostrou através das redes sociais o antes e depois da sua discreta harmonização facial.

