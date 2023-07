Flavia Pavanelli enlouquece ao se cobrir com look ousado: 'Linda demais'

Com calça do avesso e corações, Flavia Pavanelli enlouquece ao surgir usando combinação ousada

A atriz Flavia Pavanelli chamou a atenção nesta segunda-feira, 17, na rede social, ao compartilhar novos cliques curtindo um dia de sol com ousadia. Usando um look autêntico e nada convencional, a influenciadora digital não passou despercebida.

Em Bali, na Indonésia, a famosa surgiu renovando o bronzeado com um biquíni diferente. Com formato de coração e bem fininho, o modelo cobriu apenas o necessário e deixou a artista ainda mais deslumbrante.

Surpreendendo com a combinação, Pavanelli ainda apostou em uma calça jeans do avesso. "Bali", disse ela ao causar com a roupa de banho pequena.

Nos comentários da publicação, os seguidores ficaram impactados com a beleza da atriz. "Tá linda demais", elogiaram. "Gente, tá muito vibes", aprovaram outros. "Perfeita", definiram outros.

Tempos atrás, Flavia Pavanelli foi internada após ser diagnosticada com uma doença grave que causou infecção e quase evoluiu para uma generalizada. Na ocasião, ela aproveitou para alertar outras pessoas sobre os sintomas.

Flavia Pavanelli empina o bumbum em pose 'forçada' e web reage

A atriz e influenciadora Flavia Pavanelli chamou a atenção ao compartilhar uma foto tomando sol recentemente. Curtindo a Praia de Caneiros, em Pernambuco, a famosa apareceu plena no registro de biquíni e intrigou com um detalhe.

Isso porque, no registro tirado de costas, a artista apareceu com o bumbum para cima e bem empinado. Com os glúteos evidentes no modelo fio-dental, Flavia Pavanelli deu um show de boa forma e chocou com a pose. "Nem acredito que o verão e as férias chegaram", escreveu a atriz na legenda. Nos comentários, ela recebeu vários elogios e algumas "críticas" devido à pose feita para o clique.

