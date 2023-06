Flavia Pavanelli é detonada ao voltar para redes após desabafar sobre burnout, mas explica

Atriz Flavia Pavanelli desiste de afastamento das redes sociais após desabafo sobre estar sofrendo de burnout

De volta! Após um longo desabafo sobre um início de burnout detectado, a atriz e influenciadora digital Flavia Pavanelli abriu seu coração sobre seu afastamento das redes sociais. Criticada por um internauta ao ser questionada sobre estar de volta se não estava se sentindo bem, a famosa explicou o motivo de não poder ficar 100% parada.

“Oh gente, vamos lá! No texto de ontem eu disse: 'há semanas apresentei sintomas', de lá para cá já tinha diminuído o ritmo. Como percebi os sintomas precocemente, não deixei virar uma bola de neve. Eu não posso parar 100%, não tenho essa opção no momento”, começou a atriz.

“Mas sim, estou em fase de altos e baixos. Tem dias que me sinto disposta e outros que ainda não, e ok, agora não é hora de cobranças. Em momento nenhum eu disse que daria uma pausa ou que ficaria completamente off, eu só tô dosando e me ouvindo mais. Por isso eu disse: 'está tudo bem'. E está!”, continuou Flavia.

“Eu só não tô no mesmo ritmo de antes, de me obrigar a aparecer, de querer dar conta de tudo. Pelo menos agora. Mas sigo trabalhando (menos, mas tô). Minhas empresas precisam de mim”, finalizou a influenciadora digital, em uma explicação feita através de seu perfil oficial no Instagram.

Flavia Pavanelli comemora último capítulo de 'Poliana Moça': "Passou um filme"

Flavia Pavanelli recentemente celebrou o último capítulo de Poliana Moça. “Com certeza essa foi uma das experiências mais linda da minha vida. Passou literalmente um filme na minha cabeça enquanto escrevia esse texto. Lembro do dia que tinha certeza que meu teste tinha sido péssimo. Meus pais me acompanharam até o SBT e quando sai do estúdio, a primeira coisa que disse a eles foi: “não fui bem, acho que não vou passar”. Como a vida nos surpreende. Se me perguntassem há 5 anos como eu imaginaria que estaria hoje, jamais diria que seria aqui", começou na legenda da publicação.

"A Brenda foi um presente para mim. Aliás, Poliana em um modo geral foi. Que sorte a minha começar em uma emissora tão acolhedora, que sempre teve muita paciência para me ensinar e acreditou em meu potencial. Não tive que brigar por ego e além de grandes profissionais, ganhei amigos que me apoiaram e me deram todo o suporte que eu precisava", escreveu.

"Encerro esse ciclo com uma gratidão imensa. Pode parecer clichê, mas guardo cada aprendizado de uma forma muito especial em meu coração e trajetória. Obrigada, Brendão. Obrigada a todos os envolvidos. Não percam hoje, o último capítulo", avisou Flavia.