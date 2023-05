Flavia Pavanelli comemora último capítulo de 'Poliana Moça': "Passou um filme"

Flavia Pavanelli relembrou cenas com João Guilherme, Larissa Manoela e outros atores do elenco de 'Poliana Moça'

A influenciadora e atriz Flavia Pavanelli (25) comemorou a exibição do último capítulo da novela 'Poliana Moça', que vai ao ar nesta quinta-feira, 25.

A novela do SBT foi seu primeiro trabalho como atriz, onde ela interpretou a vilã adolescente Brenda. Em um carrossel que conta com cenas de sua personagem contracenando com Larissa Manoela (22) e João Guilherme (21), ela relembrou os momentos bons.

"Com certeza essa foi uma das experiências mais linda da minha vida. Passou literalmente um filme na minha cabeça enquanto escrevia esse texto. Lembro do dia que tinha certeza que meu teste tinha sido péssimo. Meus pais me acompanharam até o SBT e quando sai do estúdio, a primeira coisa que disse a eles foi: “não fui bem, acho que não vou passar”. Como a vida nos surpreende. Se me perguntassem há 5 anos como eu imaginaria que estaria hoje, jamais diria que seria aqui", começou na legenda da publicação.

"A Brenda foi um presente para mim. Aliás, Poliana em um modo geral foi. Que sorte a minha começar em uma emissora tão acolhedora, que sempre teve muita paciência para me ensinar e acreditou em meu potencial. Não tive que brigar por ego e além de grandes profissionais, ganhei amigos que me apoiaram e me deram todo o suporte que eu precisava", escreveu.

"Encerro esse ciclo com uma gratidão imensa. Pode parecer clichê, mas guardo cada aprendizado de uma forma muito especial em meu coração e trajetória. Obrigada, Brendão. Obrigada a todos os envolvidos. Não percam hoje, o último capítulo", avisou a namorada do empresário Bernardo Zveiter.

Veja: