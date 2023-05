Flavia Pavanelli posa com novo namorado milionário; saiba quem é!

Flavia Pavanelli compareceu ao aniversário de Maisa com novo namorado

A fila andou para a influenciadora e atriz Flavia Pavanelli (25). Após um noivado iô-iô com o empresário esportivo Junior Mendoza (25), ela tem um novo amor.

Ao comparecer ao aniversário de Maisa Silva (21), ela posou com o herdeiro milionário Bernardo Zveiter e deu um beijão nele. Ele é membro de uma família milionária do Rio de Janeiro e CEO da marca Youngplug, autointitulada uma Streetwear Fashion Boutique.

No carrossel do Instagram, ele também aparece em uma selfie no espelho com ela, da mesma ocasião. Discreto, o perfil do Instagram do moço é privado, mas conta com mais de 11 mil seguidores.

Além do noivado, o namoro mais relembrado e amado pelos fãs de Pavanelli foi com o cantor Kevinho, que também teve idas e vindas e até declaração pública no casamento de Carlinhos Maia com Lucas Guimarães, mas acabou terminando.

A festa de aniversário de Maisa na capital paulista contou com diversos convidados famosos como João Guilherme, Bianca Andrade, Whindersson Nunes, Jão e mais.

Veja fotos: