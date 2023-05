Maisa Silva celebra chegada dos 21 anos ao lado de amigos: ''Coração transborda de gratidão''

Atriz e apresentadora Maisa Silva resgata foto da infância e faz agradecimento ao comemorar os 21 anos nesta segunda-feira, 22

Dia de festa para Maisa Silva! Isso porque, nesta segunda-feira, 22, a atriz está completando mais um ano de vida, e usou as redes sociais para comemorar a chegada dos 21 anos.

Em sua conta oficial no Instagram, a artista mostrou o início das comemorações com direito a bolo e noitada na presença de amigos. Nas imagens, a apresentadora aparece usando um look todo preto com saia curtinha e pedras brilhantes e com um bolo red velvet.

Ela ainda relembrou um registro da infância em que aparece sorridente usando um óculos roxo e uma tiara de coração. Nos stories, Maisa repostou vídeos de amigos na hora do tradicional Parabéns.

"21. Ainda me sinto como na segunda foto, obrigada Deus pela vida e por cuidar tão bem do meu coração. Esse que não inveja, não guarda mágoas, que não mede esforços pra ver quem ama feliz, que te ama incondicionalmente e que transborda de gratidão por tudo o que viveu até hoje!", disse Maisa na legenda da publicação.

Nos comentários, famosos parabenizaram Maisa. "Linda! Feliz dia", disse Marina Ruy Barbosa. "Feliz ano, Ma! Saúde sempre! Saudades", declarou Eliana. "Te amooo, te admirooo! Viva você e sua vida", se derreteu Larissa Manoela. "Feliz vida", desejou Lázaro Ramos.

Confira o post de Maisa Silva:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Maisa Silva volta às telinhas após saída do SBT

Recentemente, a atriz e apresentadora Maisa Silva usou suas redes sociais para anunciar que está de volta às telinhas! Depois de deixar o SBT, emissora na qual ficou por 13 anos, a famosa revelou que gravou a segunda temporada de sua série na Netflix, De Volta aos 15, onde interpreta Anita, que estará disponível na plataforma de streaming no dia 5 de julho.

“Ah anitah_malukah2006 invadindo aqui pra dizer que: finalmente temos data de estreia da 2ª temporada de De Volta Aos 15! Já coloquem no calendário: DIA 5 DE JULHO é dia de maratonar. Vai ter muita nostalgia, crushes, tretas… VEM AÍ", escreveu a atriz.