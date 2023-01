Flavia Pavanelli é internada e faz alerta após diagnóstico: ''À beira de uma infecção generalizada''

Influenciadora digital Flavia Pavanelli surge em hospital e conta que foi diagnosticada com pielonefrite

A influenciadora digital Flavia Pavanelli (24) deixou seus fãs preocupados ao publicar registros nas redes sociais em que aparece em hospital.

No domingo, 29, a atriz revelou aos seguidores que está internada desde quinta-feira, 26, após ser diagnosticada com pielonefrite, uma doença inflamatória infecciosa que atinge os rins. Em sua conta oficial no Instagram, a empresária fez questão de alertar os seguidores ao contar que os sintomas foram silenciosos e quase a deixaram com uma infecção generalizada.

"Um final de semana um pouquinho diferente... Na quinta-feira, fui diagnosticada com pielonefrite depois de alguns dias achando que era 'só uma dor muscular'. Meus sintomas foram silenciosos, demorei a procurar um profissional e isso fez com que meu caso ficasse à beira de uma infecção generalizada", iniciou ela.

Em seguida, Flavia destacou que agora está bem e que deve receber alta nesta segunda-feira, 30. Ela ainda agradeceu aos profissionais de saúde que a acompanharam. "Graças a Deus está tudo bem? Sim! Mas fica aqui meu alerta para sempre ouvirmos nosso corpo porque ele fala. Saúde não é brincadeira. Obrigada a todos os profissionais que cuidaram de mim esses dias, obrigada por todas as mensagens de carinho! Já estou me recuperando e muito em breve volto 100%! Se cuidem, tá? Por aqui os exames já estão normalizando e amanhã já devo voltar pra casa".

Confira o post de Flavia Pavanelli sobre a internação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Pavanelli (@flaviapavanelli)

