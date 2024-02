Após retornar à UTI, Mamma Bruschetta tem quadro de saúde atualizado

A equipe de Mamma Bruschetta compartilhou novo boletim médico atualizado após a apresentadora retornar às pressas à UTI

Após retornar para a UTI na última sexta-feira, 02, por complicações em seu estado de saúde, a equipe médica de Mamma Bruschetta compartilhou uma boa notícia a respeito do quadro da apresentadora. Nas redes sociais, eles informaram que a apresentadora já recebeu alta e está no apartamento do hospital.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, publicou um novo boletim médico. De acordo com o pronunciamento, a famosa foi transferida para o quarto após apresentar um quadro estável.

"O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, informa que a paciente 'Mamma Bruschetta' apresenta boa evolução clínica e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta-feira (2). A paciente segue internada, agora em apartamento, para continuidade do tratamento, com quadro clínico estável", declarou a equipe.

A comunicadora precisou ser hospitalizada para tratar arritmia cardíaca e pneumonia, e no último dia 17 de janeiro, havia recebido alta. Porém, após apresentar um quadro infeccioso, Mamma Bruschetta retornou à UTI às pressas.

Confira:

Mamma Bruschetta tranquilizou os fãs sobre a internação

Após ser internada para o tratamento contra arritmia cardíaca e pneumonia, Mamma Bruschetta tranquilizou seus fãs sobre seu estado de saúde. Deitada em sua cama de hospital, a apresentadora compartilhou um vídeo nas redes sociais e garantiu que estava bem.

"Eu tô passando aqui pra dizer que eu estou bem, estou sendo medicada, estou sendo tratada da minha pneumonia, da minha arritmia, por grandes médicos aqui do hospital São Luiz", disse ela. E completou: "E venho também especialmente agradecer a presença de vocês todos aqui nos meus comentários, me desejando saúde, me desejando melhoras, só coisas boas. Amo vocês".

Nos comentários da publicação que informava sua internação, amigos e fãs desejaram uma rápida recuperação. "Vibrações de muita saúde e amor. Que sua boa recuperação aconteça em breve, querida", disse a atriz Adriana Lessa. "Já deu tudo certo", afirmou a cantora Simony. "Deus no comando Mamma, estamos vibrando luz de cura", falou uma seguidora. "Mandando aqui as melhores energias pra que ela se recupere logo. Muito axé", comentou uma fã.