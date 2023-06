Antes de passar por cirurgia, Preta Gil comove ao receber benção no Santuário de Aparecida

Lutando contra o câncer, Preta Gil visita lugar sagrado para os católicos e revela o motivo de suas orações

A cantora Preta Gil esteve no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, e comoveu os seus fãs ao revelar o motivo de suas orações no local. Em luta contra o câncer no intestino, ela contou que foi rezar para agradecer por sua vida e de todos os que estão ao seu lado neste momento de sua vida.

Poucos dias após fazer a última sessão de radioterapia, a cantora ainda recebeu a benção de um padre no local e emocionou com o seu texto na legenda do post.

"Vim agradecer a Nossa Senhora Aparecida por todos os livramentos dos últimos meses !!! Vim agradecer e rezar pela saúde dos meus familiares e amigos que não me abandonaram, que não largaram minhas mãos !!! Em especial esses dois fiéis escudeiros @malupbarbosa e @gominho que não mediram esforços para me tirar desse sofrimento que passei, me encheram de amor e cuidados, sou toda gratidão!!! Amo vocês !! Rezei por todos que me mandam boas energias, rezei por minha amiga @sampaio_carol que Nossa Senhora conforte seu coração e dos seus parentes pela perda da sua mãezinha amada !!! Rezei para que Nossa Senhora Aparecida também conforte o coração dos parentes da minha amada fã Patynha que nos deixou de maneira precoce essa semana!!! Obrigada Padre @heliomarcosferraz e @aline_costa_ap por nós receber há anos com tanto carinho!", contou ela.

Vale lembrar que Preta Gil já anunciou que vai passar por uma cirurgia nos próximos meses para remover o tumor. Por causa do procedimento, ela precisará usar uma bolsa de colostomia durante um tempo. “Em agosto, eu volto para fazer uma cirurgia para retirar o tumor e com a esperança de que a radioterapia tenha diminuído o tumor. Eu vou passar pelo período que é a outra fase. Vou ter que usar uma bolsa de colostomia. A gente tem muito esses monstros de 'ai meu deus a bolsa'. Mas os médicos mostram como é e dizem que vou tirar depois de um tempo. A gente tem uma solução, tem que ter um otimismo”, declarou ela no programa Mais Você.