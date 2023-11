Angélica revela que teve tumor após tomar hormônios ‘para ficar gata’

Que perigo! Angélica confessa que precisou passar por uma cirurgia para retirada de tumor relacionado ao uso de hormônios

A apresentadora Angélica surpreendeu ao revelar sua batalha contra um tumor durante seu novo programa especial, o '50 e Tanto'. A esposa de Luciano Huck contou que precisou passar por uma cirurgia para a remoção do volume em seu pescoço, que teria sido resultado do uso excessivo de hormônios por fins estéticos durante sua juventude.

A revelação surpreendente aconteceu em um bate-papo honesto sobre pressões estéticas ao lado das amigas Eliana e Xuxa. Angélica destacou que hoje se sente realizada com sua aparência, mas já chegou a tomar medidas extremas por conta da beleza no passado: "A gente está em paz com o tempo, eu acho. Nunca estive tão em paz assim”, ela iniciou.

Foi então que a loira revelou o uso dos hormônios: “Há um tempo, tinha 23 anos, e tomei aquele hormônio do crescimento, que é o GH. Fiquei com um tumor aqui [aponta para baixo do maxilar] tive que tirar depois. Muito nova, os hormônios bombando”, contou Angélica, que celebra a chegada de seus 50 anos na próxima quinta-feira, 30.

A apresentadora ainda abriu o jogo sobre o motivo pelo qual decidiu recorrer ao uso dos hormônios: “Para quê eu queria tomar aquilo? Para ficar definida, toda gata”, disse a loira, que precisou passar por uma operação para retirada do tumor: “Tive que fazer uma cirurgia, fiquei com a boca torta um tempo, uma loucura", ela relembrou.

Angélica revela que passou por cirurgia para retirada de tumor - Reprodução/Globo

Ainda falando sobre pressão estética, Angélica confessou que mentiu durante um programa de televisão: “Em um programa que eu fiz pouco tempo atrás, o tema era beleza real, e todas as convidadas tinham que aparecer sem maquiagem na frente das câmeras. Dei um truquezinho e pedi pro maquiador fazer uma maquiagem sem cara de maquiagem”, disse.

A loira ainda explicou o motivo da decisão ‘desonesta’: “Eu sei o que poderia acontecer se eu aparecesse sem maquiagem em rede nacional. As pessoas me conhecem desde que sou criancinha, só que todo mundo cresce, e eu não banquei aparecer de cara limpa". Apesar da questão, ela evidenciou que está contente: "Com o tempo, fui ficando mais à vontade com quem eu sou", celebrou.

Vale lembrar que '50 e Tanto' é um programa especial em comemoração aos 50 anos da apresentadora da Globo. Nos episódios, que serão transmitidos no ‘Fantástico’ e estarão disponíveis no GNT e no Globoplay, Angélica compartilha reflexões sobre a vida real ao lado de outros grandes nomes da televisão brasileira.

