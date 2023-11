Eliana estranha comportamento de Huck e Angélica na intimidade: "Tô chocada"

Eliana estranha comportamento de Huck e Angélica; ao descobrir a história, ela reiterou que seu comportamento é outro; revelação foi ao '50 e Tanto'

A apresentadora Eliana mostrou personalidade e ficou surpresa ao descobrir um detalhe da intimidade entre Angélica e seu marido, Luciano Huck. Isso porque ela descobriu que os dois mexem um no celular do outro.

A conversa foi ao ar durante o 50 e Tanto, programa especial comandado por Angélica no Globoplay. Durante o bate-papo, ela contou que mostra mensagens que troca com as amigas para marido.

"Eu tô um pouco chocado que você mostra. Você vasculha o celular da sua mulher. O que é isso, Luciano?", questionou Eliana. Xuxa então disse que também deixa o namorado ver suas redes sociais. "O Ju [Juno] olha o meu", revelou.

Eliana seguiu surpresa com a história e defendeu a necessidade de que o casal mantenha a privacidade. "Ah não gente, para", reclamou ela. "Eu não tenho problema nenhum que ela pegue meu telefone", insistiu Xuxa. "Às vezes eu olho, mas se fosse lá atrás não", completou Angélica.

50 e Tanto é um projeto multiplataforma idealizado por Angélica e ChicoFelitti. O especial marca o aniversário de 50 anos da loira que reflete sobre vida, família e carreira ao lado de convidados especiais.

Anitta deu em cima de Joaquim Huck

A cantora Anitta mostrou sua personalidade forte ao conversar com Angélica na estreia do quadro 50 e Tanto, especial exibido pelo Fantástico. É que ela fez elogios ao filho da global, o jovem Joaquim Huck. "Gente, o filho da Angélica é perfeito. Daqui a dez anos, me deixa falar com ele? Ele é um menino ótimo. Daqui a uns dez anos ele 'está' ótimo", afirmou a "poderosa" que está com 30 anos. A revelação deixou a loira perplexa.

"Você quer o quê? É um perigo ela, gente", disse Angélica. A cantora então insistiu. "Angélica, daqui a dez anos estou casando com o seu filho e indo para o meio do mato com ele", prometeu ela.