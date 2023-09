Anderson, do Molejo, é internado e a equipe revela o diagnóstico

Anderson Leonardo, do grupo Molejo, é hospitalizado e a equipe pede orações para os fãs

O cantor Anderson Leonardo, que faz parte do grupo Molejo, está internado. A notícia foi dada pela equipe dele por meio de uma nota oficial nas redes sociais.

A equipe informou que ele foi diagnosticado com pneumonia e está em observação. “A assessoria do grupo Molejo vem através deste informar que o vocalista Anderson Leonardo encontra-se hospitalizado em decorrência de uma pneumonia. Contamos com as orações de todos amigos e fãs, e esperamos muito em breve que ele esteja de volta aos palcos levando a sua alegria contagiante. Reiteramos que a agenda de shows será mantida com os demais cinco artistas do Molejão”, informaram.

Vale lembrar que Anderson Molejo foi diagnosticado com câncer em 2022 e já fez o tratamento contra a doença.

Qual foi o câncer de Anderson Leonardo?

O cantor Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer inguinal, que atinge a região da virilha, em 2022. Ele fez o tratamento, mas o tumor voltou na região dos testículos e ele segue sua luta contra a doença.

Há pouco tempo, ele desabafou sobre o tumor. "Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado. Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe?", questionou ele ao podcast 'Rocinha Cast'.

"Eu ficava tentando puxar a camisa. Mas agora estou usando uma camisa mais longa. Comecei a ficar preocupado com isso. Cheguei no camarim e comecei a chorar. É f*da para mim", desabafou ele, que completou: "Estou me preparando para uma nova fase, mas estou legal. O meu câncer é um câncer raro, que eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso".