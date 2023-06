Anahí choca ao mostrar machucado dentro do ouvido: 'Não ouço nada!'

Cantora do RBD, Anahí vai parar no hospital após incidente durante procedimento na carreira musical: 'Puxaram até conseguir retirar'

A cantora Anahí, do grupo RBD, chocou os fãs ao revelar que sofreu um machucado dentro do seu ouvido durante um procedimento feito para sua carreira musical. Ela contou que foi fazer um molde para um fone em sua orelha e teve o tímpano perfurado após um acidente com o material, que se quebrou dentro do ouvido dela.

A estrela foi parar no hospital com o ouvido sangrando e foi diagnosticada com uma perfuração no tímpano. Nas redes sociais, ela mostrou a foto do sangramento e desabafou sobre o ocorrido.

“Isso horrível que vocês estão vendo lá dentro é minha orelha. Há algumas horas estavam fazendo o molde dos fones e o material quebrou, puxaram até conseguir retirar”, disse ela.

E completou: “Esse foi o resultado. Como a foto parece, então dói. Acho que nunca chorei de dor assim. Não ouço nada! Então eu corri para o hospital. O doutor diz que há uma pequena perfuração no tímpano... Tudo estará perfeito”.

Vale lembrar que Anahí voltará ao Brasil em breve. Ela faz parte dos integrantes da banda RBD, que nasceu na novela Rebelde e fará uma turnê de reencontro neste ano. A turnê internacional passará pelo Brasil no segundo semestre deste ano e já está com os ingressos esgotados.

Anahí surge com o marido e os filhos em nova foto

Há pouco tempo, a cantora e atriz Anahí mostrou uma foto raríssima ao lado do seu marido, Manuel Velasco Coello (43), e dos dois filhos, Manuel (6) e Emiliano (3). Ela postou um retrato da família reunida e mostrou o quanto os filhos já cresceram.

Na legenda, ela falou sobre o aniversário do marido e declarou todo o amor e admiração pelo amado. "Amor da minha vida, já é seu aniversário!!! E a única coisa que peço à vida é que nos dê saúde e tempo para estarmos com os nossos bebés e continuarmos a ser a melhor equipa juntos!! Você é o melhor pai do mundo. O melhor filho, irmão, amigo incondicional. Você é simplesmente um ser único cheio de amor absoluto por todos ao seu redor. Sempre pensando em todos e sendo a pessoa mais leal que já conheci na vida. Você é o melhor. Meu marido, meu eterno namorado. FELIZ ANIVERSÁRIO!", disse ela.