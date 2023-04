Ana Maria Braga e Renata Capucci se emocionam ao falarem de diagnóstico de Parkinson da jornalista

Renata Capucci falou sobre o diagnóstico de Parkinson precoce e a apresentadora Ana Maria Braga se emocionou

A apresentadora Ana Maria Bragarecebeu a jornalista Renata Capucci no 'Mais Você'. Elas conversaram sobre o diagnóstico Parkinson da repórter e as dificuldades de enfrentar uma doença séria. As duas se emocionaram muito, pois vale lembrar que Ana Maria Braga também já enfrentou o câncer três vezes.

Ao chegar no programa, a jornalista deu uma plaquinha escrita 'O que a vida quer da gente é coragem' de presente para a apresentadora. Depois, ela começou a falar sobre a doença de Parkinson e aproveitou para fazer um pedido: "Não falem 'mal de Parkinson', porque não temos mal, mas uma doença. Já é uma palavra com carga negativa suficiente".

Ela, então, falou pela primeira vez ao vivo sobre o diagnóstico que recebeu em 2018. "Parece que cai uma bigorna na cabeça. Lembro que gritava no carro, junto com meu marido, ele é médico. É um choque receber esse diagnóstico, principalmente aos 45 anos porque as pessoas não fazem a menor ideia que se pode ter doença de Parkinson aos 45. Tem gente que me manda mensagem aos 35 anos", afirmou.

Ela recebeu uma mensagem carinhosa da irmã, das filhas e do marido em forma de vídeo e se emocionou. "[Meu marido] tem um lema 'vamos viver o hoje enquanto o hoje está bom'. Quando eu estava no fundo do poço quem me tirava era o meu marido", disse após a fala do companheiro. "É difícil não chorar, né, Ana?", desabafou a jornalista. "Você sabe que está fazendo a coisa certa quando ouve que é um exemplo de resiliência, de força e de como encarar a vida. Porque a vida te dá muito mais 'não' do que 'sim'"

"É tudo isso o que a sua irmã, suas filhas estão falando. A gente tem o hoje e, para viver, há que se ter coragem", respondeu Ana.

Veja: