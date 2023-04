Ana Maria Braga opina sobre relação de Amanda e Sapato: “Pena”

Durante o ‘Mais Você’, Ana Maria Braga deu opinião sincera sobre o relacionamento de Amanda e Cara de Sapato no BBB23

Ana Maria Braga (74) surpreendeu o público durante o ‘Mais Você’ desta segunda-feira, 24. Acontece que a apresentadora decidiu opinar sobre um dos casais do BBB23: a finalista Amanda Meirelles (32) e o brother expulso do reality Cara de Sapato (33). Sincera, a loira não se mostrou otimista com ‘Docshoe’, o nome do casal.

Enquanto comentava sobre o reality com a jornalista Tati Machado, Ana Maria deu um pitaco sobre o suposto romance: "A relação dela com Sapato, [o público ficou] naquela expectativa daquilo acontecer", iniciou. "Todo mundo ficou com pena, porque ele não deu muita bola para ela", a apresentadora opinou.

A loira ainda aproveitou a participação da última eliminada do reality, Larissa Santos (23), para perguntar sobre o casal: "Eu via muito que os dois se olhavam com esse olhar de amigo. No fundo, até as meninas falavam: 'Larissa, você é a única que acreditava nesse amor, porque ninguém acreditava', mas eu tinha uma esperança", a morena explicou.

Larissa ainda revelou que apoia o romance: "Mas eles tinham um olhar um para o outro que era muito de amizade. Dava para ver que era uma cumplicidade por terem entrado juntos, por terem essa conexão um com o outro. Eu 'shippava'. No fundo, eu 'shippo', porque eu gostava muito”, ela concluiu.

Mas Ana Maria não concordou com a ex-sister e deu seu ponto de vista sobre a suposta relação: "Ele podia ter um olhar de amizade com ela, mas ela para ele era olhar apaixonado. Ela estava caidinha", a apresentadora colocou um ponto final no assunto. Vale lembrar que os dois não chegaram a ficar, mas trocaram carinhos e declarações no reality.

DocShoes é real? 👀 Ana Maria Braga, Tati Machado e Larissa comentam o shipp entre Amanda e Cara de Sapato no #MaisVocê! #BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/vuIYnQTmgF — gshow (@gshow) April 24, 2023

Amanda faz apelo para Cara de Sapato:

Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Amanda também surpreendeu o público durante seu Raio-X desta segunda-feira, 23. Finalista do reality, a médica fez um apelo para que o lutador Cara de Sapato organizasse o ‘maior mutirão’ para que ela se tornasse a campeã da edição na próxima terça-feira, 24.