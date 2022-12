Zilu posa de biquíni na web e faz autorreflexão: "Meu coração é um museu"

Zilu publicou foto com biquíni em Orlando, nos Estados Unidos

Zilu Godói (64) publicou uma foto de biquíni nesta quinta-feira, 15, e ganhou elogios dos internautas no Instagram.

A influenciadora digital, que é ex-esposa do cantor Zezé Di Camargo (60), também aproveitou a postagem para fazer uma reflexão sobre si mesma.

"Meu coração é um museu de versões de mim. Guardo todas com amor, eternizando o que já não existe!", escreveu Zilu, que mora em Orlando, nos Estados Unidos, na legenda.

"Que corpo é esse, gente", comentou uma fã. "Sempre uma rainha", disse outro. "Cinturinha fininha", reparou um internauta.

Zilu Camargo reapareceu recentemente em uma foto postada nas redes sociais ao lado do namorado, do filho Igor Camargo, da nora e de outras pessoas próximas onde curtia o jogo do Brasil.

Nas fotos, a empresária surgiu com um look inspirado na Seleção e chamou a atenção para um inchaço no seu rosto. A famosa então explicou o que aconteceu para ficar com um edema na face, o que a fez ficar afastada das fotos.

"Muita gente perguntando o porque estou sumida dos stories e das fotos. Meus amores, eu fiz uma pequena cirurgia de dente do siso. E não é que o negócio aqui me deixou mais inchada do que vocês possam imaginar!? Mas querem saber o que realmente importa? É a felicidade, que não cabe no meu peito, de estar aqui na companhia do meu filho, da minha nora e com companhias que tanto amo!", contou sobre a visita do herdeiro com sua amada.

"Por isso resolvi compartilhar com vocês este momento tão especial, totalmente desprendida se estou bem na foto ou não. Pois o que realmente importa é esse amor visceral que só quem é mãe vai entender!", falou ela.