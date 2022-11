Zilu Camargo reaparece na rede social e explica inchaço no rosto: ''Cirurgia''

Ao lado da família, Zilu Camargo reapareceu na rede social e explicou edema na face

Sumida há uns dias na rede social, Zilu Camargo (64) reapareceu na rede social nesta quinta-feira, 24, ao lado do namorado, do filho, Igor Camargo, da nora e de outras pessoas próximas curtindo o jogo do Brasil.

Nos cliques, a empresária surgiu usando um look inspirado na Seleção e chamou a atenção para um inchaço no seu rosto. A famosa então explicou o que aconteceu para ficar com um edema na face, o que a fez ficar afastada das fotos.

"Muita gente perguntando o porque estou sumida dos stories e das fotos. Meus amores, eu fiz uma pequena cirurgia de dente do siso. E não é que o negócio aqui me deixou mais inchada do que vocês possam imaginar!? Mas querem saber o que realmente importa? É a felicidade, que não cabe no meu peito, de estar aqui na companhia do meu filho @igor_ci , da minha nora @amabylle_eiroa e com companhias que tanto amo!", contou sobre a visita do herdeiro com sua amada.

"Por isso resolvi compartilhar com vocês este momento tão especial, totalmente desprendida se estou bem na foto ou não. Pois o que realmente importa é esse amor visceral que só quem é mãe vai entender! Obrigada @antonio_casagrande_ por ser sempre tão especial, #luciana pelo almoço maravilhoso e @gilsonmarcall pela cia. Happy Thanksgiving!", falou ela.

Zilu Camargo surge com o rosto inchado em fotos; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

