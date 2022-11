De biquíni fininho, Zilu Camargo escandaliza ao esbanjar corpaço: ''Sabe ser sexy''

Aos 64 anos, Zilu Camargo se exibiu usando biquíni pequeno e arrancou suspiros na rede social

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 10h56

A empresária Zilu Camargo (64) chocou os internautas ao compartilhar uma foto ousada nesta quinta-feira, 17, em sua rede social. Fazendo pose em seu quarto, ela chamou a atenção ao surgir quase sem roupa.

No registro publicado pela ex-mulher de Zezé Di Camargo (59), ela apareceu toda poderosa deitada em seu quarto com decoração luxuosa e deu o que falar ao posar vestindo um biquíni fininho preto.

Ostentando suas curvas esculturais no local, Zilu Camargo brincou sobre o cachorrinho que estava abaixo dela. "Vale a pena ver de novo o Bilu fazendo pose para foto!", falou ela sobre o pet.

Mas o que mais chamou a atenção dos olhos dos seguidores foi ela esbanjando boa forma. "Linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros ao vê-la fazendo pose. "Sabe ser sexy sem ser vulgar", observou um internauta.

Ainda recentemente, Zilu Camargo escandalizou ao surgir com um vestido com fenda no limite. Ostentando seu pernão torneado, ela arrancou mais elogios na rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zilu Camargo impressiona ao mostrar como ficou sua casa nos EUA após furacão

Morando em Orlando, nos EUA, há mais de dois anos, Zilu Camargo passou por um susto nos últimos meses por lá. Isso porque, a casa da empresária está localizada em um lugar por onde houve uma forte tempestade por conta de furacão Ian.

Em sua rede social, a famosa mostrou em vídeos como ficou sua residência após a passagem do fenômeno natural e impressionou com as imagens.

"Gente do céu, que sujeira! Olha como destrói tudo, destrói as árvores", foi registrando ela a piscina suja e a parte da frente de seu lar com muitas árvores caídas.

