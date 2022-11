Zilu Camargo escandaliza ao usar vestido com decote e fenda no limite: ''Um arraso''

Aos 64 anos, Zilu Camargo chocou ao ostentar corpaço em vestido branco com recortes estratégicos

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 10h31 - Atualizado às 10h57

A empresária Zilu Camargo (64) começou a semana com tudo nesta segunda-feira, 14, ao compartilhar uma foto usando um look arrasador.

No registro cheio de poder, a mãe de Wanessa Camargo (39) roubou a cena ao ostentar seu corpaço torneado em um vestido branco com recortes estratégicos.

Com decote e fenda no limite, Zilu deixou à mostra sua tatuagem ousada no peito além de suas pernas exuberantes. "O dia amanheceu lindo e cheio de graça para anunciar uma semana repleta de sorrisos, alegrias e esperança. Que seja assim para todos nós! Bom dia, meus amados seguidores", refletiu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a ex-mulher de Zezé Di Camargo (60) de muitos elogios. "Um arraso", escreveram os fãs. "Escândalo de linda", admiraram outros.

Ainda recentemente, Zilu Camargo resgatou um clique em clima de Natal e chamou a atenção ao posar com um vestido vermelho com fenda no limite.

Zilu Camargo impressiona ao mostrar como ficou sua casa após furacão

Morando em Orlando, nos EUA, há mais de dois anos, Zilu Camargo passou por um susto nas últimas semanas por lá. Isso porque, a casa da empresária está localizada em um lugar por onde houve uma forte tempestade por conta de furacão Ian.

Em sua rede social, a famosa mostrou em vídeos como ficou sua residência após a passagem do fenômeno natural e impressionou com as imagens.

"Gente do céu, que sujeira! Olha como destrói tudo, destrói as árvores", foi registrando ela a piscina suja e a parte da frente de seu lar com muitas árvores caídas.

