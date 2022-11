Wanessa Camargo esbanja elegância ao posar com vestido azul-marinho cheio de transparência

A cantora Wanessa Camargo (39) deixou os fãs encantados neste último domingo, 13. No Instagram, ela compartilhou uma foto que estava "perdida", na galeria de seu celular.

"Aquela foto achada na galeria não postada mas que eu amei", legendou ela na publicação. Na imagem, ela aparece com um vestido longo, azul-marinho e cheio de transparência. O look deixou a artista cheia de charme e elegância.

Logo, os seguidores da namorada do ator Dado Dolabella (42) reagiram: "Linda demais", disse uma. "Maravilhosa", escreveu outra. "Musa", se derreteu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

O cantor Zezé Di Camargo falou o que acha da relação atual de Wanessa Camargo e Dado Dolabella após terem tido um namoro conturbado nos anos 2000. "Fiquei surpreso sim, a primeira relação da Wanessa com o Dado foi muito traumática, não era uma relação que a gente queria pra ela naquela condição, começou uma relação nova com o Marcus construiu tudo isso que todo mundo sabe", ele disse, resumidamente.

De vestido preto colado, Wanessa Camargo ostenta silhueta perfeita com estilo e arrasa

Wanessa Camargo deu um show de beleza e elegância em novas fotos em sua rede social, a famosa compartilhou cliques toda produzida para um evento e chocou com a produção deslumbrante. Nos registros publicados pela filha de Zezé Di Camargo (60) e Zilu Camargo (64), ela apareceu arrasadora em um vestido preto brilhante nada básico.

A peça longa e bem acinturada deixou o corpaço de Wanessa Camargo em evidência, deixando os internautas impressionados com tanta beleza. "Detalhes do look de uma noite especial", falou ela ao surgir toda arrumada e cheia de joias. Não demorou para os comentários da publicação ficarem cheios de elogios para a artista. "Perfeita", admiraram os fãs. "Um luxo", definiram outros.