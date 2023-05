Yasmin Brunet é flagrada com biquíni ‘atoladinho’ em dia na praia

Modelo Yasmin Brunet exibe bumbum empinado com biquíni micro em praia no Rio de Janeiro

A modelo Yasmin Brunet (34) aproveitou o feriado desta segunda-feira, 01, para colocar o bronze em dia. A loira foi flagrada usando um biquíni micro atoladinho no bumbum enquanto pegava um sol em uma praia da Zona Sul no Rio de Janeiro. Ocupadíssima, a filha da atriz e ativista Luíza Brunet (60) falava ao telefone nos registros.

Nos cliques, Yasmin surge deitada de bruços em uma canga na areia da praia usando as roupas de banho nas cores azul e branco, além disso, ela também apostou em um óculos de sol poderoso e prendeu o cabelo em um coque. Mas o que roubou a cena foi a peça inferior do conjunto, que surge no estilo ‘atoladinha’, dando destaque para o bumbum empinado da loira.

Ao fim da sessão de bronzea natural, a ex-mulher do surfista Gabriel Medina recolheu seus pertences e cobriu o corpão sarado usando uma camisa estampada bem grande. Pelo Instagram, a loira ainda compartilhou um registo em que aparece fazendo carão e jogando os longos cabelos loiros após curtir o dia na praia.

Yasmin Brunet surge com biquíni micro em dia na praia - Foto: Victor Chapetta/ Agnews

Yasmin Brunet usa biquíni atoladinho em dia na praia - Foto: Victor Chapetta/ Agnews

Yasmin Brunet renova bronze em praia no Rio de Janeiro - Foto: Victor Chapetta/ Agnews

Yasmin Brunet ostenta curvas impecáveis em foto de biquíni fio-dental:

Essa não foi a primeira vez que Yasmin Brunet escandalizou com uma aparição de biquíni! No final de abril, a loira compartilhou um registro em seu Instagram exibindo o corpão surpreendente com um biquíni finíssimo. No clique, a modelo aparece de costas e vira o rosto para fazer carão, usando apenas um biquíni fio-dental azul. O registro deixou em evidência as curvas perfeitas da famosa e também as diversas tatuagens que ela tem pelo corpo.