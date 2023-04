Yasmin Brunet ostenta curvas impecáveis em foto de biquíni fio-dental: "Mulher perfeita"

A modelo Yasmin Brunet arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar uma foto usando um biquíni fininho

Yasmin Brunet (34) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um novo clique de biquíni, exibindo toda sua beleza.

No clique publicado no feed do Instagram, a modelo aparece de costas, usando um biquíni fio-dental azul. O registro deixou em evidência as curvas perfeitas da famosa e também as diversas tatuagens que ela tem pelo corpo.

Na legenda da publicação, Yasmin deixou uma mensagem sugestiva. "Ya yo necesito otro beso. Uno de esos que tú me da'. [Preciso de outro beijo,Um daqueles que você me dá', em tradução livre]", escreveu ela.

Os fãs encheram a postagem de elogios, exaltando a beleza da famosa. "Meu Deus, que mulher perfeita!", disse uma seguidora. "Sereia", comentou outra. "Amando todo dia você pisando nos mortais com essa beleza toda no feed, continua", falou uma fã.

Confira a foto de Yasmin Brunet de biquíni:

Novo affair?

A atriz Yasmin Brunet decidiu mostrar que sabe viver a vida de solteira na cidade maravilhosa, sendo flagrada aos beijos e carinhos com o jogador de futebol Pedro Raul (26), durante a festa Seu Vidal, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do Jornal Extra, os dois ficaram durante o evento no último sábado, 08. De acordo com o perfil Condomínio da Fifi, a modelo e o atleta chegaram separados no evento, que contou com artistas como Juliette, Jade Picon e a ex-BBB Marvvila. A modelo e o atleta já tinham trocado mensagens e após a ficada, os dois passaram a se seguir no Instagram.

